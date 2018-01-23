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Şehre inen domuz sürüsü köpeğe saldırdı

Marmaris’te şehre inen domuzlar mahallenin korkulu rüyası oldu. Son olarak domuz sürüsü kangal cinsi köpeğe saldırarak yaraladı.

Şehre inen domuz sürüsü köpeğe saldırdı

23 Ocak 2018 09:50

Muğla’nın Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde bir siteye inen domuz sürüsü kangal cinsi köpeği kalçasından yaraladı. Beldibi Mahallesi’nde ikamete eden Ahmet Çakır'ın 'Şanlı' isimli köpeği mahalleye inen domuzların saldırısına uğradı. Sık sık mahalleye gelen domuzların daha önce tavuklarını da telef ettiğini belirten Çakır, yetkilerden yardım istedi. Çakır, ”2 yıldır köpeğim Şanlı'ya bakıyorum. Son zamanlarda burada artan domuz sürülerinden şikayetçiyiz. Şanlıyı gezdirdikten sonra kulübesine bırakıp eve çıktım. Kısa süre sonra hayvanın sesiyle dışarı çıktım. Şanlı’nın domuzların saldırına uğradığını gördüm. Domuzlar tüm mahalleyi korkutuyor. Çocuklarımızı gece dışarı bırakmaktan korkuyoruz. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi.

Ahmet Çakır, köpeğini tedavi etmek için aracına bindirip veterinere götürdü.

Çakır’ın komşuları da, domuzlardan dolayı gece sokağa çöp bile atamadıklarını kaydetti. Çocuk parklarına kadar inen domuzlardan dolayı, çocuklarını yalnız sokağa bırakamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Ramazan Terkos
 

Etiketler: domuz

 

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