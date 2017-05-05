Şehre inen yaban domuzu genç kadını kovaladı

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ebru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nereden geldiği henüz öğrenilemeyen yaban domuzu sokakta vatandaşların üzerine doğru koşmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sokak üzerinde işyeri bulunan emlakçı Mehmet Koyuncu, domuzun ilk olarak kendi işyerine doğru yöneldiğini ama ses çıkararak bunu engellediğini anlatarak, “Domuz cadde üzerine geldi. Biz de kapının önündeydik. Direk bizim çocuk bu köpek dedi. Kalktım ve domuz olduğunu fark ettim. Kapıdan biraz bağırdık. O esnada bir sitenin altında bulunan boş dükkana camını kırarak girdi. Orada biraz durduktan sonra tekrar dışarı çıktı. Sonra koşarak ileride bulunan hastanenin acilinin camını kırdı. Orada güvenlikçiler kovaladı, taksinin üstüne çıktı. Biz de polise ve zabıtaya haber ettik geldiler yakaladılar ama biraz korku yaşandı” dedi.

Olayı gören vatandaşlardan Hamza Çelik ise, sabah eşiyle dışarı çıktıklarını ve yanından domuz geçtiğini söyleyerek, “Sakin sakin gider gibi gördük, daha sonra biz çok korktuk. Korkunç bir hayvandı. Korkumuzdan dükkanın içine girdik. Bir baktık hastaneye yöneldiğini gördük hayvanın, hatta bizim yanımızda bir arkadaş vardı korkusundan sehpanın üzerine tırmandı. Hastanede çalışan bir tane hemşire hanım vardı. Tam bizim bulunduğumuz güzergahın üzerinde bir tane de küçük çocuk vardı. Ben onları kurtarabilmek için hemşire hanıma sakin olun filan dedim” şeklinde konuştu.

DOMUZUN KOVALANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Domuzun sokak üzerinde genç bir kadına doğru koşmaya başladığı anlar da sokak üzerindeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuzun genç kadını kovaladıktan sonra özel bir hastanenin acilinin camını kırdığı görüntüler de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki işyerlerine zarar vererek vatandaşları korkutan domuzun belediye görevlilerince yakalandığı öğrenildi.