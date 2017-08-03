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Şehri arılar bastı

Balıkesir'de on binlerce arı şehir merkezine indi. Kraliçe arıyı takip eden arıların şehir merkezindeki bir çam ağacında kovan oluşturması ilginç görüntülere sahne oldu.

Şehri arılar bastı

03 Ağustos 2017 11:57
Şehri arılar bastı - Tıkla İzle

Balıkesir'de şehre inen bal arıları bir çam ağacında kovan oluşturdu. Eski Kuyumcular Mahallesi'nde çok sayıda kafeteryanın olduğu Mekik sokak'taki bir çam ağacına dadanan arılar vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla arıları çekerken, bazıları ise uzaktan olup biteni izledi. 

Vatandaşların ihbarı üzerine arıların bulunduğu bölgeye polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekiplerin müdahale edemediği arılar için alana iki arıcılık uzmanı çağrıldı. Arıcılar şekerli su yöntemi ile bal arılarını kutulara toplarken, arıların sokmadığını öğrenen vatandaşlar ise toplanan arılara meraklı gözlerle yakından baktı. Arıların toplanmasının ardından çevre sakinleri ve esnaf rahat bir nefes aldı. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: Arılar, balıkesir


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