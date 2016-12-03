Yaklaşık 200 yıllık bir yerleşim ve şehirleşme tarihine sahip olan Ordu’nun il merkezi konumundaki Altınordu şehrinde Taşbaşı Mahallesi’ndeki kilise civarında bulunan mağaranın sırrı çözülmeye çalışılıyor. Yapılan keşifte 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu anlaşılan mağaranın 40 metre uzunluğa ve 1.5 m genişliğe sahip olduğunu belirlendi. Zemini taş döşeme olan ve ilerleyen kısımları doğal kireç oluşumuyla kapanan mağaranın insan eliyle yapıldığı ve antik dönemde kaçış yolu olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Altınordu ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan tarihi Kurul Kalesi’nin de 2 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı şehir merkezinde bulunan mağara gibi bir kaçış dehlizine sahip olan tarihi Kurul Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazılarda yakın zamanda Kibele Heykeli bulunmuştu. Bulunan mağaranın antik dönemde Pers İmparatorluğu’nun Amasya merkezli eyaletin kralı 6. Mithridat dönemine ait olduğu ifade ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet’in Doğu Karadeniz’i Osmanlı topraklarına katmasının ardından bugünkü Eskipazar civarında yerleşimin bulunduğu Altınordu şehri 1840’lı yıllardan sonra kurulmaya başlandı. Aynı dönemde Taşbaşı Mahallesi’nde Rum vatandaşlar yerleştirildi. Mahalleye yerleşen Rumlar burada ibadet amacıyla bir kilise ve yanına Rum okulu inşa etti. Bulunan mağara ise Rumların yerleşik olduğu alanda yer alıyor.

Kibele Heykeli’nden sonra antik mağara

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 2016 yılında belki Türkiye’de tarihi değerlerin en fazla gün yüzüne çıkartıldığı illerden birisinin Ordu olduğunu söyledi.

Antik Kurul Kalesi’nde Kibele Heykeli’nin bulunmasıyla birlikte Altınordu ilçesinde bulunan tarihi kilisenin alt girişinden itibaren yaklaşık 50 metre uzunluğunda 2 bin 500 yıllık mağara bulunmasının arkeolojik çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu bölgedeki tüneller kilise ile birlikte güvenlik amaçlı yapılmış bir geçiş ve dehliz olarak da düşünülmüş olabilir. Şu anda ekipler bir özel TV’nin gayretleriyle bulunan bu tünelde çok ciddi şekilde çalışmaktadır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu tünelle birlikte daha tünel bulunmadan önce kiliseden itibaren Boztepe’ye yaklaşık 15 bin merdiven projesini hayata geçirme konusunda projelendirmeyi yaptık.

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda tamamen yürüyüş amaçlı dünyada merdiven sayısı itibari ile de en fazla yükseğe çıkılan bir özellik taşıyacak olan bu proje mağaranın bulunduğu noktadan itibaren başlayacak ve o mağaranın hem araştırılması hem de tarihi misyonunun ortaya çıkartılmasına da belki önayak olacaktır. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak bu arkeolojik kazılara yeni buluntuların bulunmasına yönelik çalışmalarımız en üst seviyede devam edecek sonuna kadar destek olacağız. Mağarayı da tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından turizme kazandıracağız.”