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Şehrin göbeğinde snowboard keyfi

Son yılların en yoğun kar yağışı Bursa’yı esir alırken, karın tadını en çok çocuklar ve gençler çıkardı. Şehrin merkezinde snowboard yapan genç ise dikkatlerden kaçmadı.

Şehrin göbeğinde snowboard keyfi

08 Ocak 2017 10:20
Şehrin göbeğinde snowboard keyfi - Tıkla İzle

Bursa’da karın yağmasıyla birlikte kimi yerde yollar kapandı, kimi yerde ise araçlar kaza yaptı. Ama karın tadını çıkaran yine çocuklar oldu. Ellerine kızaklarını alan çocuklar ve aileleri, buldukları ilk rampada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kızağı olmayanlar ise ellerine geçirdikleri poşetlerle anın tadını çıkarmaya çalıştı.

Sokak aralarında karın tadını doyasıya çıkaran gençlerin arasında snowboard yapan 19 yaşındaki Sevda Malkoç ise dikkat çekti. Uludağ’ın zirvesinde kayıyormuş gibi karın keyfini çıkaran Malkoç, "Uludağ’a çıkmayınca, şiddetli yağan karda kayarak, arkadaşlarla tadını çıkarıyoruz" dedi.

Zafer Peker 


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