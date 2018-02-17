Şehrin göbeğindeki dere maviye boyandı

Olay, Başiskele ilçesinden geçen Kilez Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kilez Deresinin mavi renkli bir madde ile kaplandığını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri ise dere çevresinde güvenlik önlemi aldı. Derenin daha önce defalarca kez kimyasal maddeler yüzünden kirlendiğini belirten Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, kirlenen dere yüzünden evlerinde kapı pencere açamadıklarını ifade etti.

“Yazın kimyasaldan kokudan balkonlarımıza dahi çıkıp oturamıyoruz”

Konu ile ilgili konuşan Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, “Bu sabah beni aradılar dereye böyle bir malzemenin döküldüğünü söylediler. Bizde ekiplere haber verdik. İSU’dan arkadaşlar geldi. Mahallede bir iki yerden numune aldılar. Dereden de numune aldılar. O numuneleri karşılaştırıp, malzemenin nereden geldiğini kontrol edecekler. Her sene bu dereye gelip kimyasal malzeme döküyorlar. Bu konu Başiskele’nin tümünü ilgilendiren bir konu. Yazın kimyasaldan kokudan balkonlarımıza dahi çıkıp oturamıyoruz” dedi.

“Eskiden bu derede yüzüyorduk”

Yaklaşık 40 seneden beri bu mahallede oturduğunu söyleyen Aktepe, “Son 15 seneden beri çektiğimizi herhalde hiç kimse çekmemiştir. Ben ilk dereyi gördüğümde masmaviydi. Geçen sene buraya öyle bir malzeme döküldü ki deredeki bütün balıkları hepsini öldürdü. Eskiden biz burada büyük büyük balıklar tutuyorduk. Burada yüzüyordu arkadaşlar. Şu anda dereye yüzmeye girseniz, ya kanser olursun ya da öyle kalırsın burada” diye konuştu.

Öte yandan, dereye boşaltılan kimyasal maddenin üst kısımlardan temizlenmesi için İSU yetkilileri çalışma başlattı. Tazyikli su ile derenin üst kısımlarındaki mavi madde temizlenerek dere ağzında güvenlik bariyeri olan yere doğru sürüklenmesi sağlanıyor. Güvenlik bariyerinde biriktirilecek olan madde daha sonra güvenli bir şekilde ekipler tarafından temizlenecek. Ekipler, ne olduğu belirsiz olan maddeyi ve maddeyi dereye boşaltan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz

