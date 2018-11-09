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Şehrin içinde çağlayan güzellik

Şehrin içinde çağlayan güzellik
Şehrin içinde çağlayan güzellik

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 80 metreden dökülen Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla büyülüyor.

Şehrin içinde çağlayan güzellik - Tıkla İzle

Uludağ eteklerinde yer alan, şehir merkezine 20 kilometre, Kestel ilçesine ise 5 kilometre mesafedeki Küreklidere şelalesi, sonbahar mevsiminde tabloları aratmayan manzaralar arz ediyor. 

80 metre yüksekten dökülen şelaleye ulaşım, araçlar için toprak bir yol ve yürüyüşçüler için Yıldırım Kent Ormanı'ndan başlayan 2 kilometrelik dik bir parkur ile sağlanıyor. Doğa fotoğrafçısı Yakup Altan, şelalenin sonbahardaki güzelliğini drone ile görüntüledi. 

Altan, “Burası sonbaharla birlikte bambaşka bir görünüme bürünüyor. Seyir terası ve banklarda çayınızı yudumlarken su sesi ve hazan mevsiminin renkleriyle içinizi huzur kaplıyor. Ulaşım biraz zahmetli olsa da bu güzelliği görmek için değer. Üstelik bu zorluk insan trafiğini azaltıyor ve bölge tabii yapısını koruyabiliyor” dedi.  

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