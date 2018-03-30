'Şeker hastalığı ameliyatlardaki başarı oranı yüzde 85-90'dır'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Güzel, şeker hastalığı ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Ameliyatların başarı oranı, kimlere ameliyat yapılacağı, nasıl merkezlerde ameliyatın gerçekleşmesi gerektiğini ve ameliyatta dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Güzel, ameliyatın kapalı şekilde yapıldığı söyledi. Ayrıca, şeker ameliyatı olan Soner Çetinkale (52) ve obetize ameliyatı olan Gülay Çetinkale (49) çifti sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yine şeker ameliyatı olan Aynur Neşe Ünal (51) ise ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Son zamanlarda şeker hastalığı cerrahi tedavisinin çok popüler ve çok sık yapılan uygulamalar arasında yer almadığını vurgulayan Op. Dr. Güzel, ''Mevcut tedavilerle kontrol altına alınamayan şeker, metabolik cerrahi ameliyatları yani şeker hastalığının cerrahi tedavisi için yapılan ameliyatlarla hem etkin kilo kaybı ve kilo kontrolü sağlanırken, diğer taraftan etkin kan şekeri kontrolü sağlanabilmekte. Bu ameliyatlardaki başarı oranı yüzde 85-90'dır. Azımsanmayacak kadar önemli başarılar sağlamaktadır'' dedi.

''Hastanın insülin kullanıp kullanmaması bizim için anlam ifade etmiyor''

Her şeker hastasına bu ameliyatın yapılmayacağına dikkat çeken Op. Dr. Güzel, ''Öncelikle tip 2 şeker hastası olacak. Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasta insülin üreten hücrelerin var olduğu bir hasta olmuş olacak. Doğuştan var olan yani tip 1 şeker hastası dediğimiz ya da tip 1 şeker hastasının erişkin forumları var, onlarda bu ameliyatın hiçbir faydası olmayacaktır. Bizim bu ameliyatta yapmak istediğimiz durum; kişinin ürettiği insülini daha efektif daha kontrollü şekilde kullanımını sağlamaktır. Tip 1 şeker hastalarında insülin üretim gücü olmadığı için bu ameliyattan fayda görmeyeceklerdir. Tip 2 şeker hastaları bu ameliyattan fayda görecek hastalardır. Hastanın insülin kullanıp kullanmamasından ziyade ameliyat yapacağımız hastada insülin üretme kapasitesi nedir? Yani rezerv depoları var mıdır? Onu ortaya koymak. Onu ortaya koyduktan sonra ameliyata karar veriyoruz. Hastanın insülin kullanıp kullanmaması bizim için anlam ifade etmiyor. Önemli olan depoların durumudur'' açıklamasında bulundu.

Ameliyatın risk durumunu değerlendiren Op. Dr. Güzel, ''Ameliyat kelimesi risk teşkil eder. Sıfır riskli ameliyatlar değildir. Çok abartıldığı kadar komplike işlemler de değildirler. Standart mide-bağırsak tedavisinde görülebilecek problemlerin aynısın görülebilme ihtimali vardır. Yani ani ölüm oranları binde 3'ün altındadır. Bu ameliyatın güvenli ellerde, güvenli merkezlerde çok düşük problem ve sorun olasılığıyla çok başarılı şekilde yapılabilir. Önemli olan doğru hasta, doğru merkez ve doğru hekim seçilmesidir. Bunlara dikkat edilirse bu durum sorunsuz şekilde atlatılabilinir'' diye konuştu.

''Şeker hastalığıyla yaşamaya mahkum değilsiniz''

Ameliyatın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi veren Op. Dr. Güzel, ''Ameliyat kapalı yapılıyor yani açık cerrahi şeklinde yapılmıyor. Vücuda 4-5 tane küçük delikler açılıyor ve kamera yardımıyla yapılıyor. O yüzden hastanın sosyal yaşama dönmesi çok rahat oluyor. Çok fazla ağır ameliyatlar olmuyor. Neticede hasta dikkat etmesi gerekiyor. Ameliyat geçirdiği zaman yara yerlerinin iyileşmesi gerekiyor. Bu dönemde doktoruyla temasını kesmeyip yemesini ve diyetini ona göre ayarlaması gerekiyor. Hastayı taburcu etsek dahi kontrolümüzün dışına çıkmıyor. Metabolik cerrahi ameliyatlarıyla ilgili bizim iki tane sloganımız var; 'Daha Özgür, Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşam için Metabolik Cerrahi ile Tanışın', 'Bizimle Bir Yolu Daha Var' şeklinde. Yani şeker hastalığıyla yaşamaya mahkum değilsiniz. Şeker hastalığını mevcut tedaviler ile kontrol altına alınamadığında cerrahi doğru seçenektir'' şeklinde konuştu.

12 yıldır şeker hastasıydı ameliyatla sağlığına kavuştu

12 yıldır şeker hastası olan ve şeker ameliyatı olan Soner Çetinkale, ''12 senedir şeker hastasıydım. 15 ay önce ameliyat oldum. Şuanda şeker rahatsızlığından kurtuldum. Araştırmalarım sonucunda bu ameliyatın Samsun'da yapıldığını öğrendim. Şeker rahatsızlığında kurtulmak için karar verdim, son çare olarak hocamızın eline teslim oldum. 15 aydır şeker olarak vücudumda şeker olarak bir şey kalmadı. Kendimi dengeleyip şeker rahatsızlığından kurtulmuş hissediyorum'' dedi.

''Kilo vermeye başlayınca nefes alışım düzeldi''

Obezite ameliyatı olan Gülay Çetinkale, ''Kilo veremiyordum, insülin direnci vardı. Eşim ameliyat oldu 15 ay önce. Bizde Kerim bey ile konuştuk. En doğru çözümün bunun olacağına karar verdik, 20 gün önce ameliyat oldum. Şu anda çok iyiyim, kilo vermeye başladım. Kilo vermeye başlayınca nefes alışım düzeldi. Yürüyüşlerim düzeldi, dizlerimde problem yoktu. Kilodan dolayı çarpıntılarım vardı, onlar geçti. Şu anda çok rahatım ve çok mutluyum. İlaçlarla ve diyetle çözüm bulamıyorsanız en güzel yöntem cerrahi diyorum. Güvendikleri hekime giderek sonuca ulaşabilirler'' ifadelerini kullandı.

Bir diğer şeker ameliyatı olan Aynur Neşe Ünal ise ''Ameliyat olalı 3 ay oldu. Tokluk şekerim 250-300 civarında gezerken, açılık şekerim 150-170 arasında geziyordu. Şuanda açıklık ve tokluk şekerim 100 civarında geziyor. Gayet güzel ve hiçbir sıkıntım yok. Başarılı bir ameliyat olduğunu düşünüyoruz. İyim, mutluyum ve sağlıklıyım. Önce daha çabuk yoruluyordum. Daha doğrusu enerji kısıtlığı ve kilo sorunumuz vardı. Şeker normale girdikçe kilo kaybımızda oluyor. Enerjimiz de yerine geliyor. Tiroit hastasıydım, o hormonlarım da düzene girdi. İlaçlarımı da daha düşük dozda kullanıyorum'' dedi.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun