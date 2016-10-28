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Şeker hastası adam evinde ölü bulundu

Bolu’da kardeşiyle birlikte yaşayan şeker hastası 69 yaşındaki yaşlı adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.


28 Ekim 2016 17:31

Edinilen bilgiye göre olay, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta bulunan Kalaycıoğlu Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Kardeşi Gazanfer Arslanyürek ile birlikte yaşayan ve 1 seneden bu yana şeker hastalığı tedavisi gören Muzaffer Arslanyürek, kardeşinin kendisine iğne almaya gittiği sırada evde baygınlık geçirdi. Eve geldiğinde Arslanyürek'in öldüğünü gören kardeşi 112 Acil Servis ve 155 Polis ekiplerini çağırdı. Hayatını kaybeden Arslanyürek İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri Muzaffer Arslanyürek’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

Faruk Çidem
BOLU

Etiketler: Şeker hastası adam


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