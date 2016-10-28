Edinilen bilgiye göre olay, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta bulunan Kalaycıoğlu Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Kardeşi Gazanfer Arslanyürek ile birlikte yaşayan ve 1 seneden bu yana şeker hastalığı tedavisi gören Muzaffer Arslanyürek, kardeşinin kendisine iğne almaya gittiği sırada evde baygınlık geçirdi. Eve geldiğinde Arslanyürek'in öldüğünü gören kardeşi 112 Acil Servis ve 155 Polis ekiplerini çağırdı. Hayatını kaybeden Arslanyürek İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri Muzaffer Arslanyürek’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Faruk Çidem

BOLU