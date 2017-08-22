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Şeker kutusunda Extacy’ye jandarma engeli

Jandarma ekipleri tarafından, İstanbul genelinde torbacılara dağıtılmak üzere olan 80 bin 624 adet uyarıcı madde Extacy ele geçirildi. Extacy’lerin, dikkat çekmesin diye şekerleme kutularında dağıtıldığı ortaya çıktı.

Şeker kutusunda Extacyye jandarma engeli

22 Ağustos 2017 09:57

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, T.D. isimli şahsın yurt dışından temin ettiği uyarıcı maddeyi İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı ve ardından da lüks eğlence mekanları, otel ve çevresinde torbacılar tarafından piyasaya sunulacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine yaklaşık 1 ay boyunca şüpheliyi takibe alan ekipler, Ö.P. isimli şahsa ait Beyoğlu'nda bulunan bir otele baskın düzenledi.

Hapların üzerine lüks araçların amblemlerini basıp, şifre olarak kullandılar

Evde yapılan aramada hapları etki düzeyine göre üzerine bastıkları lüks araçlara ait amblem ve isimlerle sınıflandırdıkları, kamuoyunda bilinen bu markaları görüşmelerinde şifre olarak kullandıkları tespit edilen 80 bin 624 adet uyarıcı madde Extacy ele geçirildi.

Şekerleme kutularında uyuşturucu

Şüphelilerin uyarıcı maddeleri dağıtırken şekerleme kutularına koydukları, bu yolla olası bir kontrol ve aramalardan kurtulmaya çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen T.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: İstanbul


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