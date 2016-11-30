Yüzde 95 saflıktaki şeker otu yaprak özütünün yer aldığı ticari üretimden nihai ürüne kadar giden üç ayrı şeker otu yaprağını kapsayan çalışmanın örnekleri, Pure Circle tarafından temin edildi. Yaprak örneklerinden elde edilen kurutulmuş şeker otu yaprağını, ilk su özütünü ve nihai ürünü içeren araştırmanın, şeker otu yaprak özütünün ve ürünlerinin JECFA tarafından gerekli görülen yüzde 95 saflık seviyesini karşıladığı belirtildi.

Bonn Üniversitesinden Dr. Ursula Wölwer Rieck, "Şeker otu yaprağı, su özütü ve nihai üründe aynı dokuz şeker otu glikozit molekülünün değişmeden kaldığını tespit etmek, yüksek saflıktaki şeker otu yaprak özütünün ticari özütleme ve saflaştırma prosesinin, yapraktaki tatlı şeker otu glikozit moleküllerini değiştirmediğini göstermiştir. Değişikliğin olmadığının gösterimi, söz konusu doğallık tartışması kapsamında önemlidir çünkü halen yüksek saflıktaki şeker otu yaprak özütünün doğallığını sorgulayanlar mevcuttur" dedi.

Global Stevia Institute (Global Şeker Otu Enstitüsü) Direktörü Dr. Priscilla Samuel ise "Bizler için bu çalışma inandığımız bir konuyu desteklemektedir. Yüksek saflıktaki şeker otu yaprağı tatlandırıcısında bulunan tatlı moleküller, yapraktaki tatlı moleküllerle aynıdır ve gıdalarımızı ve içeceklerimizi tatlandırma yöntemimizi tamamen değiştirme özelliğine sahiptir. Günümüzde çok fazla sayıda kişi, doğal kaynaktan elde edilen sıfır kalorili tatlandırıcı talep etmektedir ve bu araştırma, bitmiş üründe söz konusu doğallığı desteklemektedir" ifadelerini kaydetti.