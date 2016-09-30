Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Şekerleme sektörü Latin Amerika'da büyüyor

Şekerleme sektörü Latin Amerika'da büyüyor

Türk gıda ve şekerleme sektörü, Latin Amerika’da önemli işbirliklerine imza atıyor.

Şekerleme sektörü Latin Amerikada büyüyor

30 Eylül 2016 11:52

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Peru’nun yılda 350 milyon dolarlık şekerleme ithalatı yaptığını belirterek, son 3 yılda Türk gıda ve şekerleme sektörü olarak söz konusu ülkeye yapılan ihracatta ciddi yol kat ettiklerini söyledi. “Peru pazarında ABD, 54 milyon dolarlık ihracat rakamıyla başı çekiyor” diyen Mete, “2014 yılında 260 bin dolar gibi çok düşük olan sektörümüzün Peru’ya olan ihracı, yoğun çalışmalarımızla 2015 yılında 1 milyon 200 bin dolara ulaştı buda bu pazarda bir sene içerisinde yüzde 400 büyümüşüz. Geçtiğimiz yıl Ekonomi Bakanlığımızın Ur-Ge projesi kapsamında Peru’da katıldığımız fuarın bir sene içerisinde ihracatımıza katkıda bulunmuş olması biz ihracatçıları ümitlendiriyor. Bu rakamın bu yılda yüzde 15’lik bir artışla 1 milyon 350 bin dolara yükselmesini bekliyoruz” dedi. 

Etiketler: Şekerleme sektörü


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!