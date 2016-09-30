İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Peru’nun yılda 350 milyon dolarlık şekerleme ithalatı yaptığını belirterek, son 3 yılda Türk gıda ve şekerleme sektörü olarak söz konusu ülkeye yapılan ihracatta ciddi yol kat ettiklerini söyledi. “Peru pazarında ABD, 54 milyon dolarlık ihracat rakamıyla başı çekiyor” diyen Mete, “2014 yılında 260 bin dolar gibi çok düşük olan sektörümüzün Peru’ya olan ihracı, yoğun çalışmalarımızla 2015 yılında 1 milyon 200 bin dolara ulaştı buda bu pazarda bir sene içerisinde yüzde 400 büyümüşüz. Geçtiğimiz yıl Ekonomi Bakanlığımızın Ur-Ge projesi kapsamında Peru’da katıldığımız fuarın bir sene içerisinde ihracatımıza katkıda bulunmuş olması biz ihracatçıları ümitlendiriyor. Bu rakamın bu yılda yüzde 15’lik bir artışla 1 milyon 350 bin dolara yükselmesini bekliyoruz” dedi.