Şekip Mosturoğlu: 'Babanız için Mersin’e gittim'

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç’un kendisine verdiği cevaplar üzerine kürsüye bir kez daha çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Ali Bey bu konuşmayı daha sonra tekrar seyredin. Nerede vefasız ve kaçtı dediğimi söyleyin. Beni en çok kıran şu oldu, benim sizin babanız için Mersin’e gittiğimi söylemeye, arkadaşınız için Eyüp’e adliyeye gittiğimi söylemeye ihtiyacım yok. Sizin de eşim ve çocuğum için yaptığınızı söylemeye gerek yok. Size binlerce kez teşekkür ediyorum. Ama yeri burası değildi, beni kırdınız” ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu’nun bu konuşması sırasında Başkan Aziz Yıldırım ise salondan ayrıldı. Mosturoğlu’nun açıklamalarının ardından Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantının sona erdiğini açıkladı.

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