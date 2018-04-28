Şekip Mosturoğlu: 'Hakem tecrübesizlikle hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirdi'

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş ile oynadıklarını Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı için hakkında yaptığı değerlendirmede, 0-0 devam eden maçı müsabaka hakeminin tatil ettiğini belirterek, “Maç esnasında özellikle korner köşelerinde yapılanların kumpas olduğunu açıklamıştık ve Cumhurbaşkanı’da aynı şeyleri ifade etti. Bu organize eylemler sonrasında hakem gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir. Bazı Beşiktaşlıların da provokasyonu sonucunda sahayı terk etmişler ve bu müsabakaya aykırı durumu hakem tatil etmiştir. Anadolu savcılığından soruşturma başlatılmış ve bizlerle bu durum paylaşıldığında bilgilendireceğiz. Müsabakanın tatil kararı sonrası tıpkı 3 temmuzda olduğu gibi kulübümüze, taraftarımıza ve teknik direktörümüze yargısız infaz yapıldı ve UEFA sopasının çıkarılmasına şahit olduk. Camiamız 3 temmuz sonrası çelik gibi güçlüdür” ifadelerini kullandı.

“Objektif bakan kesimler ikna oldu”



24 Nisan 2018 tarihinde bir basın toplantısı yaptıklarını ifade eden Mosturoğlu, “Bu olaylara objektif bakan tüm kesimler ikna olmuştur. 25 Nisan’da toplanan TFF ise müsabakanın 57. dakikasında devam edilmesine karar vermiştir. Bu karar beklentimize yakındır. Biz sahada kazanılan sonuçlara saygılı olduk. Yaşanan bu olay karşısında divan üyelerimize be taraftarlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Aykut Kocaman teknik direktörden daha fazlası”



Aykut Kocaman’ın 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu anlatan Mosturoğlu, “Rakibin her türlü provakasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük isteğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır” şeklinde konuştu.