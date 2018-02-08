Şekip Mosturoğlu: 'MHK ve faaliyetleri ayyuka çıktı'

Kulüp televizyonuna telefonla canlı bağlanan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, resmi siteden yapılan açıklamalarla MHK ve tasarrufları hakkında, “Kamuoyuyla paylaştığımız bilgilerin öncesinde, Kulüpler Birliği olarak TFF’yi ziyaretimiz sırasında gündeme getirdiğimiz konular var. Bu konular, basın bültenleriyle kamuoyuna açıkladığımız içerikle hemen hemen aynıydı. Ama tabi o konuda fazlaca bir bilgi vermemiştik, Kulüpler Birliği’nin TFF ile paralel aldığı karar gereği. Ama ligin ikinci yarısı başlayınca gördük ki, orada yaptığımız konuşmalarda dile getirdiğimiz şikayetler, özellikle MHK ile yaptığımız şikayetler konusunda herhangi bir adım atılmamış. Ardından 2 tane lig maçında çok önemli hakem hataları gördük. Bunu Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman dile getirdiğinde açıkça onun haykırışı, seslenişi çok farklı yerlerde tartışıldı, farklı yerlere götürüldü, ana amacından kopartıldı. Daha sonra, bu açıklamanın hemen ardından Mustafa Çulcu katıldığı bir programda bir hakem değişikliği olayını anlattı. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının hakemi ile Beşiktaş-Bursa maçının hakeminin değiştiği konusunda bir bilgi verdi. Öncesinde bunun benzerini de Rıdvan Dilmen dile getirmişti. Bunları birleştirdiğimizde, bizim dile getirdiğimiz olayların artık TV’lerden seslendirildiğini, kamuoyuna iletildiğini görmeye başladık. Biz de bildiğimiz, daha evvel bildiğimiz konuları kamuoyuyla paylaşma gereği duyduk. Ardından yine bir eski hakemimiz Deniz Çoban, o da başka bir yazıyla benzer bir konuyu gündeme getirdi. Bunları bir arada değerlendirdiğinizde MHK’nın önemli miktarda güvenilirliğini yitirdiğini, kamuoyunun MHK’dan beklediği adil yönetimi gösteremediği hususları ortaya çıktı. Biz de bunu kamuoyu açıklamalarıyla spor kamuoyuyla paylaştık. Tabi ki buradaki iddialar çok önemli. Orada dile getirilen iddialar gerek Dilmen, Çulcu, Çoban gibi gerekse bizim TFF’ye ilettiğimiz iddialar çok önemli ve artık bunların somut delilleriyle ortada olması, büyük bir skandalın varlığına işaret ediyor. Bu saatten sonra artık bu skandal varken, MHK’nın aynı yapıyla, aynı kişilerle futbolda adaleti sağlamasını beklememiz mümkün değil. Bu bir takımın lehine, öteki takımın aleyhine bir şey değil. Bizim dillendirdiğimiz konu, benzer şekilde hemen hemen tüm takımlar tarafından dile getiriliyor ama somut olarak en çok hakem hatasıyla puan kaybeden takım biz olduğumuz için son günlerde bizim örneklerimiz daha somutlaştı, son günlerde kamuoyuna geldi ve bu şekilde ifade edildi” şeklinde konuştu.

“Halil Umut Meler ataması, MHK’nın ömrünün bittiğinin malumu olmuştur”

Merkez Hakem Kurulu’nun Başakşehir-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler’i atamasıyla ilgili olarak da Mosturoğlu, “Şimdi hakemin ismi üzerinden tartışmak istemiyorum. Başarılı, genç bir hakem hem de gelecek vadediyor. Ben kesinlikle ismi üzerinden bir tartışma yapılmasını doğru bulmuyorum ama 2 haftadır büyük bir tartışmanın odağında olan 2 hakemden 1 tanesi. Yani burada MHK bu atamayla şu ana kadar yaptığı skandalı perçinlemiştir. Yani bu atamadan bin tane kaotik düşünce çıkarabilirsiniz. Yargıda bulunmak, olumsuz düşünce üretmek mümkün. Bunların hiçbir tanesini bu maçtan önce dile getirmek istemiyoruz ama daha hassas bir maçta, ligin en önemli maçlarından bir tanesinde adı bu kadar tartışma içerisinde anılmış bir hakemi maçta görevlendirmek bize de haksızlık, hakeme de haksızlık. Yani ben, Halil Umut Meler’in bu atamadan dolayı mutlu olduğunu zannetmiyorum. Hakemi bu kadar baskı altında bırakmanın da hiçbir anlamı yok. Bu çocuğu baskı altına alan da maalesef MHK’nın yanlış ataması. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Bugün hakem dünyasıyla ilgili veya futbol dünyasında hakem atamaları, hakem tayinleri ve bunların gözlemcileri gibi konusunda kafa yoran yorumcuların tümünün ortak görüşü bu olacaktır. Yani bu hakem inanılmaz baskı altına alınmıştır bu atamayla ve buradan çıkacak sonuç hiç kimseyi mutlu etmeyecektir. Ne hakemi ne tarafları, ne Türk Futbolunu ne de Türk Futbol Kamuoyunu. Dolayısıyla çok riskli bir atama. Bu atama bence MHK’nın ömrü bitmişti, ömrünü tamamlamıştı, bunu tamamen ortaya koyan ve malumun ilanı olan bir durum” diye konuştu.

“Merkez Hakem Kurulu’ndaki güvensizlik TFF’ye sirayet eder”

Kişilerin yanlış uygulamalarının bağlı oldukları kurumları da tartışılır hale getirdiğini belirten Mosturoğlu, “TFF, MHK kanuni yetkiyi kullanan ve TFF Türkiye’de futbolu düzenleyen, MHK’da hakem atamalarında onların özlük haklarını, terfilerini düzenleyen kurum. Bu kurumlar, bundan sonra da olacak bugüne kadar olduğu gibi. Kişiler eğer bu kurum çalışması sırasında kamuoyunda güveni yitirirlerse, maalesef kişilerden ziyade güvensizlik kurumlara da sirayet eder. Yani kurumların, federasyonun bu güvensizliği görüyor olması lazım. Çünkü federasyonun icraatlarından bir tanesi bu hakem faaliyetleri. Bu faaliyetler kamuoyunda bu kadar tartışılıyor, bu kadar memnuniyetsizlik oluşturuyorsa ve MHK’nın da olumlu, pozitif yönde hiçbir gelişimi, değişimi olmuyorsa, maalesef bu güvensizlik giderek kuruma sirayet edecektir. TFF bir an önce MHK, başka kurullar da olabilir, onlarda da ilgili memnuniyetsizlik dile getirilmişti, bir an önce yollarını ayırması gerekiyor ki Türkiye’de futbola ve futbolu düzenleyen kurumlara duyulan güven zedelenmesin” dedi.

“Skandal ayyuka çıktı”

Mosturoğlu, “Bu açıklamayı yaparken gerçekten ince eleyip sık dokumaya çalışıyorum. Bu maça özgü yapılmış bir şey değil. 2 haftadır takip ettiğimiz bir olayın, bugün bir başka boyuta taşmasıyla ilgili açıklama. Gerçekten da bizi bu açıklamayı yapmak memnun etmiyor, tam tersine üzüyor. Aykut Kocaman’la da görüşüyoruz, kendisi benzer üzüntülerini dile getiriyor. Ama bir gerçek var Türkiye’de ve bu gerçeği bugün artık ekranlarda ve gazetelerde her gün yazılı olarak görüyoruz. Bunu yazan insanlar da spor kamuoyunun referans alabileceği kişiler. Rıdvan Dilmen, Mustafa Çulcu, Deniz Çoban gibi bu dünyayı çok iyi bilen, tanıyan ve her gün bu dünyayla ilişkisi olan insanlar. Ayyuka çıkmış, artık hiçbir şekilde örtbas edilemeyecek boyuta gelmiş, skandal boyutundaki MHK ve faaliyetlerinin bence bir an önce Federasyon tarafından görülmesi ve bu kişilerle yolların ayrılması gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi bu kaos ve güvensizlik büyüyerek devam edecek ve bundan da hiç kimse fayda görmeyecek” diyerek sözlerini tamamladı.