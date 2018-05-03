Diğer
Kategoriler

Seksenler dizisini gülümseten oyuncusu bu kez ağlatacak

Seksenler dizisinin Yıldız'ı olarak milyonların evine konuk olmaya devam eden Özlem Balcı yeni bir projeyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Balcı, yeni projesinde kadına şiddet, bireysel silahlanma ve müebbetlik mahkumları konu edilen belgeselin yönetmen koltuğuna oturdu.

Seksenler dizisini gülümseten oyuncusu bu kez ağlatacak

03 Mayıs 2018 14:08
Seksenler dizisini gülümseten oyuncusu bu kez ağlatacak - Tıkla İzle

Seksenler ile 228 bölüm milyonların evine konuk olan ve dizinin tekrar bölümleriyle neredeyse her akşam karşılaştığımız oyuncu Özlem Balcı’yı izleyici Arka Sokaklar, Doktorlar, Annem, Dudaktan Kalbe, Hepsi1, Ece, Süper Ajan K9, İpsiz Recep, Akasya Durağı, Yol Arkadaşım, Unutulmaz, Umut Yolcuları, Seksenler, Canan, Zengin ve Yoksul, Merdiven Baba ve Reis gibi bir çok yapımdan tanıyor. Ünlü oyuncu zamanda bir çok ödüllü belgesel projesine imza attı. Balcı'nın yeni projesi bu kez bizi güldürmek yerine düşündürecek ve ağlatacak cinsten.

Oyuncu olarak bir çok dizide hafızalarımıza kazının Özlem Balcı, aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da bir çok yapıma imza attı. Son olarak Balcı, ödüllü bir belgesel projesinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yürüttü.

Kadına şiddet, bireysel silahlanma ve müebbetlik mahkumları konu edilen yeni belgeselin ilk tanıtımı yayınlandı. Özel izinle çekilecek belgesel drama mantığıyla izleyici karşısına çıkacak. Toplumun önemli sorunlarını mercek altına alacak yapım aynı zamanda bir kamu spotu olacak. Özlem Balcı daha önce yaptığı belgesellerle çeşitli ödüller almıştı; o ödüllerden bazıları şöyle: Tekke Sanatı ile TRT Belegsel ödülleri en iyi yapımcı, Müezza ile en iyi yönetmen, Hanımeli en iyi belgesel, Yörük Ali ile Altın Portakal, Türk dünyası özel jüri aldığı ödülü  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç