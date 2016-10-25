Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Sektörel Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 96,23 iken, Ekim ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 94,49 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,4, yüzde 1,2 ve yüzde 3,4 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 96,22 değerine düştü. Güven endeksindeki bu düşüş; 'mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 9,2 azalırken, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 7,2 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 81,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 81,99 iken, Ekim ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 81,32 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; 'alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2,8 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 0,5 arttı.