Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Sektörel Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 94,49 iken, Kasım ayında yüzde 2,4 oranında artarak 96,78 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 3,5 ve yüzde 2,6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,03 değerine düştü. Güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 'Mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 2,7 azalırken, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1,5 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 81,32 iken, Kasım ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 75,75 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 'Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 11,3 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 0,2 arttı.

