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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi Ekim'de yüzde 2,2 azalarak 101,1 oldu.

Sektörel güven endeksleri açıklandı

25 Ekim 2017 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 103,3 iken, Ekim ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 101,1 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 2,3 ve yüzde 1,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 104 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 'Mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 3,6 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 4,6 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 84,2 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,5 iken, Ekim ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,2 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; 'alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 1,4 arttı.
 

 

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