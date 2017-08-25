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Sektörel güven endeksleri Ağustos'ta arttı

Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri Ağustos ayında arttı.

Sektörel güven endeksleri Ağustosta arttı

25 Ağustos 2017 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 103,7 iken, Ağustos ayında yüzde 1,6 oranında artarak 105,4 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 3 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 0,7 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 değerine yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 1,1 oranında artarak 108,5 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 4 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 4,1 azaldı.
İnşaat sektörü güven endeksi 88,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 85,5 iken, Ağustos ayında yüzde 3,3 oranında artarak 88,3 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,4 arttı. 

Etiketler: Sektörel güven endeksleri


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