Gelişen Endüstri sektörünün parlayan yıldızları ve Türkiye’nin genç beyinleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde iki gün boyunca öğrencilerle buluştu. Başta İstanbul Gelişim Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliği ile 2 gün boyunca yapılan organizasyonun açılış konuşmasını İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Burhan Aykaç yaptı.

Etkinlik kapsamında; liderlik, altı sigma, endüstri sektörü, dijitalleşme, yöneticilik, inovasyon ve girişimcilik konuları masaya yatırılırken aynı zamanda organizasyon içerisinde sanat ve müzik sektörünün yıldız isimleri de yer aldı. Gün boyu süren programın sonunda birinci gün sanatçı Beyza Durmaz, ikinci gün ise sanatçı Aynur Aydın konuk oldu.

Etkinlik boyunca öğrencilere tecrübe, deneyim ve bilgi birikimi ile yol gösteren konuklar ise şu şekildeydi; Borusan Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, Coca Cola Saha Satış Yöneticisi Erdem Kahraman, Borusan Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, Amphenol Genel Müdürü Hakan Saraçoğlu, Nielsen Genel Müdürü Erdem Tolon, Kom Fabrika Müdürü Utkan Uluçay, EKOL Lojistik İnsan Kaynakları Direktörü Berrin Yıldız Tavman, Lisi-Aerospace Üretim Müdürü İlker Aksoy.

Beş senedir İGÜ Endüstri Mühendisleri Topluluğu olarak faaliyet gösterdiklerini fakat bu yıl ilk kez ÜRGEM’16 ile güzel bir proje ortaya çıkardıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Buse Yüksel de etkinlik için, “İGÜ başta olmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve yan destek veren Yaşar Üniversitesi ile beraber olmak üzere 6 üniversite yola çıktık. Amacımız da rakip olmadığımızı ve birleşerek çok güzel projelere imza atabileceğimizi gösterebilmekti. Öğrenci yaşımızda sektördeki büyük insanları karşımıza getirip kendimizi duyurabiliriz. Çünkü bu dönemde artık maalesef iş sektörü torpille işliyor. Fakat biz burada birebir göz geze gelip, konuşup, anlaşıp kendimize staj imkânı sağlayabiliyoruz. Sonradan da bu imkânı iş imkânı olarak bize geri dönebiliyor” dedi.

“SEKTÖRÜN BİZLERDEN İSTEDİKLERİ TEK ŞEY, FARKINDALIK”

Bu tarz etkinliklerin öğrenciler için çok yararlı olduğuna da vurgu yapan Buse Yüksel aynı zamanda, “Öğrencilerin bu sayede çevreleri genişliyor. Çevrelerinin genişlemesinin yanı sıra, profesyonel kişilerden iş dünyasına dair tecrübeleri duydukları zaman bakış açıları da değişiyor. Aynı zamanda da sektörün bizlerden ne istediğine dair bilgiler elde ediyoruz. Aslında bizden istedikleri tek şey farkındalık. Ne üniversiteye bakıyorlar ne de başarı durumuna. Yani iş görüşmesi için binlerce kişi başvuruyor fakat bir kişinin kendisini fark ettirmesi bekleniyor. Biz karşı tarafa farkındalık oluşturduğumuz zaman inan ki hiçbir sıkıntı olmadan direk iş bulabilir ve iş hayatımızda da aynı şekilde başarılı olabiliriz” şeklinde konuştu.