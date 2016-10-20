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Sektörün yıldızları öğrencilerle bir araya geliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisleri topluluğu tarafından düzenlenen ÜRGEM’16 (Üreten ve Gelişen Endüstri Mühendisleri) sektörün başarılı isimlerini öğrenciler ile buluşturacak.

Sektörün yıldızları öğrencilerle bir araya geliyor

20 Ekim 2016 09:57

Gelişen Endüstri sektörünün parlayan yıldızları ve Türkiye’nin genç beyinleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde bir araya gelmeye hazırlanıyor. 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon; başta İstanbul Gelişim Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliği ile 2 gün boyunca 09.00-16.30 saatleri arasında yapılacağı bildirildi. Organizasyon İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Burhan Aykaç’ın açılış konuşmasını tamamlaması ardından başlayacak.

Etkinlik kapsamında; liderlik, altı sigma, endüstri sektörü, dijitalleşme, yöneticilik, inovasyon ve girişimcilik konuları masaya yatırılacak. Organizasyon içerisinde sanat ve müzik sektörünün yıldız isimleri de yer alıyor. Gün boyu süren programın sonunda birinci gün sanatçı Beyza Durmaz, ikinci gün ise sanatçı Aynur Aydın konuk olacağı belirlendi.

Etkinlik boyunca öğrencilere tecrübe, deneyim ve bilgi birikimi ile yol gösterecek konuklar arasında; Kanal D Spikeri Serdar Cebe, Borusan Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, Coca Cola Saha Satış Yöneticisi Erdem Kahraman, Amphenol Genel Müdürü Hakan Saraçoğlu, Nielsen Genel Müdürü Erdem Tolon, Kom Fabrika Müdürü Utkan Uluçay, EKOL Lojistik İnsan Kaynakları Direktörü Berrin Yıldız Tavman, Lisi-Aerospace Üretim Müdürü İlker Aksoy yer alacak.

Etiketler: Endüstri Mühendisliği Topluluğu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ÜRGEM’16


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