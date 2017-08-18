Sel felaketinde yüz binlerce balık telef oldu

İlçeye bağlı Esatlar köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait alabalık üretme tesisi, yağış sonrası taşan Gökler çayının sel suları altında kaldı. Tesiste yüz binlerce balık telef oldu. İşletme yetkilileri, yaşanan felaket sonrası yetkilileri arayarak, yardım talebinde bulundular. İhbar üzerine tesislere gelen yetkililer, manzara karşısında gördüklerine inanamadı.

İşletme Müdürü Öner Demir, 19 kişinin çalıştığı tesiste sel felaketi sonra balıkların yarısına yakının telef olduğunu dile getirdi. Tesisin 11 yıl önce kurulduğunu kaydeden Demir, taşkınların önlenmesi için tesisin 1 kilometre ilerisine bir süre önce yapılan bent köprü yaptıklarını, ancak DSİ yetkilerinin kaçak olduğunu gerekçesiyle yıktırdığını ifade etti. Demir, sel felaketi sonrası havuzlarda bulunan 1 milyon ile 1 milyon 500 bin alabalığın telef olduğunu, zararlarının ise 4 milyon TL civarında olduğunu dile getirdi. Demir, "Burada ürettiğimiz alabalıkları Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya ve İsrail'a ihraç ediyoruz. Şimdiye kadar böyle bir sel felaketine maruz kalmamıştık. Taşkınların önlenmesi için yapmış olduğumuz köprü bent yapmıştık. Söz konusu köprü bent kaçak olduğunu gerekçesiyle bir süre önce yıktırıldı. Durum böyle olunca sel felaketi ile karşı karşı kaldık. Balıkların ölüm nedeni çamurlu su. Havuzlar bir anda çamurlu suyla doldu. Bilindiği gibi, alabalık tatlı su balığı. Çamurlu su havuzlara dolunca balıklar oksijensin kalıp telef oldu. Alabalık çamurlu soda yaşamaz. Yıllık 950 ton alabalık üretim kapasitemiz var. Yıllık ülkemize 10 milyon Euro girdi sağlayan bir şirketiz. Şirket olarak sıkıntılı bir durumdayız. Zararımız büyük. Zararımızın devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Demir, tesisin havuzlarında yaklaşık 2 milyon 500 bin alabalığın bulunduğunu, sel felaketinde 1 milyon 500 bin balığın telef olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, Çavdarhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürülüğü yetkilileri de tesiste zarar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Hüseyin Efe