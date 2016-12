Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’nın Karakoç Çayı’nın şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucunda çayın hemen kenarında bulunan ve kullanılmaz hale gelen 42 evde Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 137 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Sel afetinden zarar gören vatandaşlara her türlü destek veriliyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, yaklaşık 40 saatlik şiddetli yağış sonucunda ilçe genelinde metrekare başına 283 kilogram yağmur düştüğünü hatırlattı. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel afetinin Ayvalık’ta birçok bölgede ciddi sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Kayaalp, “Selden sonra Altınova Mahallemizde Karakoç Çayı etrafındaki 42 evde 1 buçuk metreye ulaşan çamur deryası oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur’un talimatıyla Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki tüm ekiplerle şu an burada kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Bu kurtarma çalışmalarımızda 137 personelimiz bu bölgede yoğun tempoyla çalışıyorlar. Yaklaşık 4 gündür buradalar. İnşallah bu tempoyla çalışmalarımızı sürdürerek yaraları saracağız” dedi.

"Bu bölgede geçmişte bir imar hatası yapılmış"

Devletin tüm birimleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle süren çalışmalar öncesinde bölgeye geldikleri ilk günde tam anlamıyla facia bir görüntüyle karşılaştıklarını ve yoğun tempoyla bu olumsuzluğu gidermeye çalıştıklarını anlatan Kayaalp, “Bu bölgede su baskını olmaması için bir kanal yapılmış ama bu kanalda ne yazık ki düzenli yapılması gereken temizlik çalışmaları yapılmamış. Ben kendi gözlemimi ifade etmek istiyorum. Burada DSİ’nin ihmali var gibi görünüyor. Zira sel suları kanalın denize kavuştuğu noktayı doldurunca tıkanan kanaldan taşan sular da bu bölgeyi sel sularının altında bırakmış durumda. DSİ’nin bu kanaldaki temizlik çalışmalarına çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu bölgede geçmişte bir imar hatası yapılmış. Çukur olan bu bölgeye imar izni vermişler. Ben bu konuda Ayvalık Belediyesinin herhangi bir öneriyle gelmesi halinde Büyükşehir Belediyesinin bu bölgedeki sıkıntıyı çözebilmek adına gereken desteği vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehirden mağdur çiftçiye 102 ton slaj”

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, “Bu noktada sağolsun İtfaiye Daire Başkanımız Nazım Ergelen ile Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç’ın öncülüğündeki ekipler 3 zodyak botla sel mağduru olup, evlerinde mahsur kalan insanlarımızı kurtardılar. Ben AFAD’ın da kendisine biraz çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biz burada herkesi ve her kurumu görmek isterdik. Görüyorsunuz insanlar can havlinde. Evleri çamurla dolu. İlçenin Altınova’sı, Sarımsaklı’sı başta olmak üzere her yerde insanlar zor durumda. Burada herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Başta AFAD’ı bu bölgede daha fazla görmek isterdik. Ama maalesef göremedik. Aynı zamanda çok hayvan telefi var. Burada Tarım İlçe Müdürlüğü çok güzel çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Kayaalp, Altınova’da çiftçilerin tarlalarının sel suları altında kalmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin harekete geçerek Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin tarafından mağdur çiftçiye 102 ton slaj dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

Karakoç Çayı kenarında evleri bulunan Hüseyin Ayaz ve Mehmet Aslan adlı vatandaşlar ise, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un Balıkesir’den kalkıp bölgeyi ziyaret ettiğini ama Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in kendilerini ziyaret ederek herhangi bir ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığını sormadıklarını belirtti.

Suat Salgın