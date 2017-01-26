MTSO 13 No’lu Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kisin, bir açıklama yaparak, otomotiv sektörünün sıkıntılarını ve beklentilerini anlattı. Mersin’de meydana gelen sel felaketinin otomotiv sektörünü de vurduğunu dile getiren Kisin, servislerde kullanılan cihaz ve aletlerin, çok sayıda aracın ve yedek parçaların sel nedeniyle zarar gördüğünü kaydetti. Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesini istediklerini ifade eden Kisin, sel nedeniyle çok ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını vurguladı. Kisin, “İşyerleri sigortalı olan arkadaşlarımızın hasarlarının ne kadarını karşılayabilecekleri belli değil. Mersin’in afet bölgesi ilan edilerek yaraların sarılması en büyük beklentimiz” dedi.

Özellikle otomotiv yetkili satıcılarının yüzlerce aracının hasar gördüğüne dikkat çeken Kisin, ana bayilerden de bu konuda çeşitli kolaylıklar beklediklerini, yaraların el birliği ile sarılmasını istediklerini belirtti.

“Yeni oto galericiler sitesi için şehrin batısı tercih edilmeli”

Sektörün Mersin’de yaşadığı bir diğer sorunun galericiler sitesi olduğunu aktaran Kisin, mevcut sitenin ihtiyacı karşılamakta zorlandığını söyledi. Sektör temsilcilerinin yeni bir galericiler sitesi talebinde bulunduğunu, daha büyük bir site planlanması gerektiğini ifade eden Kisin, “Kurulacak yeni sitenin ulaşım sorunu bulunmamalı. Otoban bağlantısı mutlaka gerekli. Bu nedenle şehrin batısı tercih edilmeli. İmar planlarında mutlaka oto galerileri için yer işaretlenmeli. Kentimizde otomobil, ağır ticari araç, TIR gibi farklı segmentlerde ikinci, hatta üçüncü siteye ihtiyaç duyulmaktadır” diye konuştu.

İçerisinde galericilerin yanı sıra banka, noter, restoran, çocuk oyun parkı gibi sosyal donatılar bulunan modern siteler planlanması gerektiğine vurgu yapan Kisin, “Böyle bir sitenin yapımı için Odamıza üye olan sektör temsilcileri 5 yıldan fazla süredir çalışıyor. Biz de komite olarak hemen her toplantımızda bu konuyu görüşüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmaları yürütmek adına Odamız üyelerinden oluşan bir grup kooperatif kurdu ve gerekli maddi olanak sağlanacak. Bize uygun bir yer gösterilerek imar izni verilmesi halinde derhal çalışmalara başlayabiliriz. En az 100 bin metrekarelik bir alana ihtiyacımız bulunmakta. Bu alanda minimum 200 işletmenin yer almasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Araç muayenesinde sorunlar yaşıyoruz”

Mersin’deki mevcut araç muayene istasyonlarının fiziki eksikliklerinin olduğunu, bu nedenle muayene sıralarında yoğunluk yaşandığını da bildiren Kisin, bu sorunun da çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Muayene için gelen araçların otopark sıkıntısı yaşadığını belirten Kisin, muayene ücretlerinin yüksekliğinden de şikayet etti. Ödemelerde kredi kartların geçmemesini ise ‘büyük bir eksiklik’ olarak değerlendiren Kisin, bu kapsamda Oda olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimleri olduğu bilgisini verdi.

İlk muayeneden geçemeyen araçlar için 2 gün sonraya muayene tekrarının verilmesinin firmalara ciddi oranda maliyet yüklediğini de kaydeden Kisin, ayrıca dorseli araçların dorselerini muayene etmeleri için internet üzerinden randevu alınmamasının da büyük oranda sıkıntı oluşturduğunu aktardı. Frigolu araçların muayeneden 1 santimetre ile kaldıklarına dikkat çeken Kisin, araçlarının 1 santimetreyi kestirmek için 700 ila 750 TL arasında ekstra maliyet ödediklerine işaret ederek bu konuda tolerans uygulanabileceğini söyledi. Kisin, araç muayenelerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için TÜVTÜRK’ün merkeze yakın 2’nci bir istasyon daha kurması gerektiğini, bunun da planlanacak galericiler sitesi içinde yer alabileceğini ifade etti.

“Kalifiye personel bulmakta sıkıntı çekiyoruz”

Otomotiv sektörünün de sorunlarının başında kalifiye eleman sıkıntısının geldiğine işaret eden Kisin, meslek liselerinin özellikle otomobil bakım ve tamiratına yönelik branşlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bizim sıkıntımız, ülkemizdeki mesleksizlik sorununun en somut örneği” diyen Kisin, “Aslında ülkemizde işsizlik değil, mesleksizlik var. Bu konuda İŞKUR’a büyük görev düşüyor” şeklinde konuştu.

Maliyetlerinin de her geçen gün arttığını dile getiren Kisin, bir yandan işçilik maliyetleri artarken, diğer yandan döviz kurlarındaki artışla mücadele etmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Trafik sigortalarında yaşanan sıkıntılara da değinen Kisin, bir yıl önce yaklaşık 300 TL’ye yapılan bir zorunlu trafik sigortasının bugün 700 TL’ye yapılabildiğini hatırlatarak, bu noktada sigorta şirketleri arasında rekabetçiliğin önünün açılması gerektiğini sözlerine ekledi.