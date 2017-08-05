Sel suları kanalın beton zeminini patlattı |Isparta haberleri

Şiddetli yağmur nedeniyle 30’a yakın evi su basan merkeze bağlı Küçükhacılar ve Büyükhacılar köylerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Su baskınlarının en çok etkisini hissettirdiği Küçükhacılar köyünde DSİ tarafından yapılan kanalda 3 adet bent olmasına rağmen kanal temizlenmediği için sel suları beton zeminde derin çökmeler meydana getirdi. Sel suları bir ağacın kökünden sökülmesine neden olurken, çok sayıda evde de maddi hasara yol açtı. Sel suyu nedeniyle derin çökmelerin meydana geldiği köy yolunda Özel İdare ekipleri çalışmalarına başladı.

Bin 100 nüfuslu Küçükhacılar köyünün Muhtarı Mehmet Ali Çimen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Köyümüzde afet bir anda geldi. Allah’tan can kaybımız yok. Ama birçok evde maddi zarar var. Çardaklar yıkıldı, evleri su bastı ama tek sevindiğimiz nokta can kaybımızın olmaması. Köyümüzde her yer çamur ve selin etkileri durmakta. Yollarımız kapalı durumda. Yetkililerimiz, Sayın Valimiz ziyaret etti. Daire müdürlerimiz hep buradaydı. Herkes elinden geleni yapıyor ama yeterli ekip gelmiyor. İlk tespitlerimize göre 20-30 evde hasar var. Maddi zarar çok fazla şu an. İlk tespitlerimize göre çardaklar yıkıldı, samanlıklar sular altında kaldı, evlerimizin içleri çamur deryası haline geldi” dedi.

En son 15 sene önce böyle bir afet yaşadıklarını belirten Çimen, “Bu seferki bentlerin dolu olmasından dolayı. Bentler dolu olmasaydı biz bu kadar zarar görmeyecektik. DSİ’nin yapmış olduğu dere ıslah çalışması yetersiz kaldı. Bentlerin dolu olmasından dolayı millet zarar gördü. Yoksa bu kadar olmazdı. Yetkilerden, özellikle DSİ’den ilk önce bu bentlerin temizlenmesini, elinden geleni yapmalarını istiyoruz” dedi.

“Kireç taşının yok olması felakete yol açıyor”

İl Genel Meclis Üyesi Fevzi Özdemir ise bölgedeki mermer ocaklarının varlığına dikkat çekerek, yok olan kireç taşının sel sularına neden olduğunu öne sürdü. Özdemir, “Çevremizdeki mermer ocaklarının gerçekten çok fazla açılmasının bir nedeni var. Diyorlar ki bizim Isparta bölgemizde mermer ocaklarımız, genelde bu yapı kireç taşı. Yani bildiğimiz set mermer değil, kireç taşının özelliğini anlatan bilim adamları da diyor ki yağan yağmur suları, kar suları ve benzeri bunları kireç taşları tutar. Tuttuğu zaman da kuraklığa göre zaman zaman kendini salar, yani siz bu kireç taşlarını yok ederseniz, çok fazlasıyla yok ederseniz tabi ki su direkt iner. Şimdi şurada biraz önce gördünüz bentler dolmuş, tamam bentler dolduğunda bentlerin temizlenip temizlenmemesinde fiziksel şartlar çok ayrı. Mesela deniyor ki şu karşıdaki bir ev yüzünden buraya kamyon ve iş makinesi çıkamıyor, onun için bentler temizlenemiyor. Önce o evi halletmek gerektiği gibi ben burada dolu olunca görüyorsunuz su yukarıdan direkt düşüm yapmış, suyun şiddetini burada görüyoruz. Bence tabana ve duvara döşediğimiz bu taştan bu model aslında derelere yapmamamız lazım. Bildiğimiz yapay şekilde gerçekten içine demiriyle beraber beton dökmemiz lazım. Ama suyun şiddetini görebiliyoruz, burada tabandaki taşı bile yerle bir etmiş. Bunu anlatacak bir şey yok, afat. Allah beterinden saklasın diyoruz” dedi.

Ferhat Kaya



