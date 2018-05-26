Diğer
Kategoriler

Sel suları köyü savaş alanına çevirdi

Uludağ’ın eteklerindeki Doğancı Köyü’nde dün akşam yaşanan sel felaketinin dehşeti günün ağırmasıyla gün yüzüne çıktı. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Uludağ’dan gelen sel suları Doğancı köyünü adeta savaş alanına çevirdi.

Sel suları köyü savaş alanına çevirdi

26 Mayıs 2018 12:47

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bursa Orhaneli karayolu üzerindeki Doğancı Köyü selden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bütün ekiplerin çalışmasıyla Doğancı Köyü’ne ulaşım dün gece 03.00 saatlerinde sağlandı. 

Ancak sel felaketinin gerçek yüzü günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. 150 haneli köyde hemen hemen tüm evleri su basarken, 3 ev ise sel sularıyla yıkıldı. Traktörler, otomobiller ve kamyonetler toprak altında kalırken, evlerdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. 

AFAD ve Jandarma ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasını yürütürken, belediye ve karayolları ekipleri de temizlik çalışmasını sürdürüyor. Köy halkı ise sel sularından korunmak için evlerinin teras katlarına sığınmak zorunda kaldı. Hayvanlar ise ahırlarda mahsur kaldılar. Bir evin arka tarafından giren sel suları buzdolabı ve eşyaları parçalayıp önden çıktı. Evin duvarı yıkılırken olay yerine gelen ekipler de şaşkınlığını gizleyemedi. Sel sularının Uludağ’daki vadiden gelip köyün içini doldurduğu, köyün caddelerinin taş, toprak ve ağaç yığınlarıyla dolması dikkat çekti. 

Köyde yaşanan felaket ve Orhaneli Yolu’ndaki heyelan ise İhlas Haber Ajansı ekiplerince drone ile havadan görüntülendi. Orhaneli Yolu’nda çamur altında kalan kamyonet ve otomobili de kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Uğur Uslubaş - Burak Türker

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç