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Sel sularıyla yıkılan şehitlik yolunun yapımına başlandı

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası’nda, geçtiğimiz Kasım ayında aşırı yağışın sebep olduğu sel sularıyla yıkılmasının ardından trafiğe kapatılan, Kabatepe'den Şehitler Abidesi’ne giden yolun yapımına başlandı.

Sel sularıyla yıkılan şehitlik yolunun yapımına başlandı

04 Şubat 2017 10:28
Sel sularıyla yıkılan şehitlik yolunun yapımına başlandı - Tıkla İzle

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, geçtiğimiz 28 Kasım'da aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel suları, Kabatepe’den Şehitler Abidesi’ne giden yoldaki menfezde hasara sebep oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, yerli ve yabancı turistlerin, Şehitler Abidesi, Seddülbahir ve Alçıtepe köylerinin bulunduğu bölgeye gitmek için kullandıkları yol, onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sel sularının zarar verdiği yolda onarım çalışması başlatıldı. Şehitler Abidesi, Seddülbahir ve Alçıtepe köylerine ulaşım halen Kilitbahir köyü üzerinden sağlanıyor. Kabatepe’den Şehitler Abidesi’ne giden yol, 18 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek Zafer kutlamaları öncesinde tamamlanarak, yeniden hizmete açılacak.

"Çok yakın bir zamanda bitecek"
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yolda devam eden çalışmaları yerinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar bilgi aldı. Bu yıl kış şartlarının çok ağır ve çetin geçtiğini ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi Yarımada içerisinde de, geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve yağmur yağışları etkili oldu. Şu anda üzerinde bulunduğumuz köprü o dönemde çok yoğun yağmur nedeniyle taştı ve sel soncu yıkıldı. Trafiğin güvenliği tehlikeye girmişti. Bizde Tarihi Yarımada içerisinde insan yoğunluğu hareketlilik başlamadan önce köprüyü daha güvenli hale getirmeyi düşündük. O yüzden hemen arkadaşlarımızla beraber çalışmalara başladık. Şu anda da köprünün yapımı devam ediyor. Kabatepe Mevkii ile Alçıtepe köyü arasındaki bu Azmak Deresi üzerindeki köprü düşünüyoruz ki, çok yakın bir zamanda bitecek. Buradan sizin aracılığınızla bir tarih verelim. 15 Şubat’ta inşallah bu köprü tamamlanıp, hizmet vermeye başlamış olacak. Özellikle Mart ayından itibaren şehitliklerde müthiş bir yoğunluk oluyor. Yolu, bu yoğunluğu kaldıracak ve ilerde de herhangi bir yağış veya sel sonucunda tekrar yıkılmayacak hale getirmek istiyoruz. Tekrar herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacak şekilde köprümüz yapılmaktadır" diye konuştu.
Kabatepe Mevkii ile Şehitler Abidesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Azmak Deresi üzerine yeni köprü yapımı devam ediyor. Derenin yeni bir yağış sonrası aynı tehlikeyi meydana getirmemesi için ıslah çalışması devam edecek. Köprü tamamlanıp yol trafiğe açıldıktan sonra devam edecek dere ıslah çalışması kapsamında iki menfez yapılacak.

Murat Yüksel


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