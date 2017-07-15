Sela okurken saldırıya uğramıştı, o geceyi yeniden anlattı

15 Temmuz gecesi İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camiisi’nin müezzini Mehmet Kuzgun, sela okuduğu gerekçesiyle 3 kişi tarafından tartaklanarak darp edildi. Yarım saat boyunca darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbenin yıl dönümünde o gece yaşadıklarını anlattı.

"Sen sela veremezsin, dediler"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kendilerine gelen mesaj üzerine sela okuduklarını hatırlatan kUzgun, “O gün çok büyük darbe yaşadık.O gün Cumhurbaşkanımız Başbakanım Diyanet İşleri Başkanımız bize verdiği emirlerle mesajlarla camilerimize koştuk. Darbenin önlenmesi için selalarımızı verdik. Milleti sokağa çağırdık. O gün verilen görevi yerine getirmeye çalıştık. O gün 01.40’ta sela verdik, sela verdikten sonra dışarıya 3 kişi geldiler. Ben sığınmaya geldiler zannettim. Niçin sela verdiğimi sordular, bende darbe girişimine karşı okuduğumuzu, bayrağımızın, sancağımızın kurtulması için sela verdiğimizi söyledim. Bunlar darbeci oldukları için gelip bir anda benim yüzüme tokat vurdular. Sonra boşluğuma karnıma vurdu.. Bir de bayan elinde kaldırım taşı ile sol göğsüme vurdu. Ben acıdan eğildim, eğilinceye kadar taşla sırtımı vurdu. Çok büyük acılar, sızılar çektim. Kadına el kalkmaz bizde, kadın başımızın tacıdır. Yumuşak davrandım. Ma beni darp ettiler. Camimizin camlarını kırdılar. Kadının ağabeyi beni kolumdan tutup dışarı atmaya çalıştı, ‘Sen sela veremezsin’ dedi. Dışarıda ağrılarla yere düştüm: Tekrar tekme tokat girdiler bana. Yarım saat beni dövdüler. Bazı apartmanlardan kardeşlerimizi hocayı darp ediyorlar diye el çırpıp alkışladılar” diye konuştu.

“O gece şehit olmak isterdim”

O geceyi anlatırken tekrar yaşayan müezzin Mehmet Kuzgun şehit olmak istediğini belirterek, “Kim istemez şehitlik mertebesini. Keşke bizde o şehitlik mertebesine nail olabilsek. O gece şehit olmak isterdi. Canı gönülde isterdim ama bizlere nasip değilmiş” dedi.

“Gazilik maaşı değil gazilik unvanı istiyorum”

O gece ve sonrasında yaşadıkları sebebiyle gazilik başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Kuzgun, bazılarının maaş için bu unvanı istediğini söylemesi üzerine çok üzüldüğünü kaydetti. Sadece unvan ve madalya istediğini vurgulayan Mehmet Kuzgun, “Biz vurulmadık elbette. Ama ben o gün çok büyük darbe yedim. Her tarafım simsiyah çürük içindeydi. Ben devletimizden gazilik maaşı istemiyorum. Onu gariban, yetim, evine ekmek götüremeyen kardeşlerime versin. Ben sadece devletimizden gazilik unvanı ve madalyası istiyorum. Verirse Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, büyüklerimiz. Ben gazilik makamı istiyorum. Bazıları maaş istediğimi söylemişler. Bu parayı verseler ben çoluğuma çocuğuma yediremem” ifadelerini kullandı.

Kuzgun, darbenin yıl dönümünde acıların yeniden tazelendiğini belirterek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.



Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

