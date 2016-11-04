Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında başlatılan terör soruşturması çerçevesinde gece saatlerinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tutuklanmasına karar verdi.

6-8 Ekim Kobani olaylarından suçlanan Demirtaş hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamaları bulunuyor. Eş Başkan Yüksekdağ hakkında hazırlanan fezlekelerde ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek" suçlamaları yer alıyor.