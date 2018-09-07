Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı davada karar

Mahkeme verilen cezalarda sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından herhangi bir indirim uygulamadı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2013 yılındaki Nevruz etkinliklerinde yaptıkları konuşmada "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde salonda görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder salonda hazır bulundu.

HDP'li bazı milletvekillerin de izlediği duruşmada Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin itirazları mahkeme tarafından reddedildi.

Son savunmasıyla ilgili olarak söz verilen sanık Selahattin Demirtaş, “Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasına kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım. Mütalaa iki gün önce bana ulaştı. Mütalaaya karşın savunmamı hazırlamak için süre istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın 30 Nisan 2018'de verildiğini, celse tutanaklarının sanıklara tebliğ edildiğini, yazılı mütalaanın 4 Eylül 2018'de sanığa tebliğ edildiğinden bu talebin reddine karar verdi.

Bunun üzerine yeniden söz verilen Demirtaş, "Mütalaaya karşı savunma yapmayacağım, konuşacağım. Vicdandan adaletten uzak mütalaaya cevap vermeyeceğim. Siz nasıl kabul ederseniz? Heyetinize güvenim ve itimadım sıfır” dedi.

Savunmasında kurumları itham edici konuşmalar yapmaması konusunda mahkeme heyeti tarafından uyarılan Demirtaş, o gün konuştuğu her şeyin arkasında olduğunu, hukukun üstünlüğüne inandığını sözlerine ekledi.

Söz verilen tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder de Demirtaş'ın söylediği her şeye katıldığını ifade ederek, "Sayın heyet, benim de size güvenim yok. Bu mahkemenin hiçbir aşamasında adil yargılama duygusu geçmedi. Mitingde konuşma sürem 3 dakikadır. İddianamede belirtilen suç unsuru konuşmayı yapmadım” dedi.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.

Yusuf Melikoğlu

