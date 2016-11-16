Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına adli kontrol

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına adli kontrol

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları Levent Pişkin ve Cihat Kızılkaya çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Selahattin Demirtaşın avukatlarına adli kontrol

16 Kasım 2016 22:56

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 7 Kasım günü HDP Eş Genel başkanları ile bazı milletvekillerinin tutuklanmalarını protesto etmek için Ulus Mahallesi'nde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruba; polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda HDP'li gözaltına alınmıştı. Aralarında HDP Osmangazi İlçe Başkanı Azat İmal, Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet Kocaman, DBP Nilüfer İlçe Başkanı Seyfettin Havuz ile 9 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Demirtaş'ın avukatı da gözaltına alınmıştı

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını yapan Levent Pişkin ve Cihat Kızılkaya da soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Demirtaş'ın avukatı Pişkin ile birlikte diğer avukat C.K., adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şahısın sorguları sürüyor 

Cengiz Gündüz

Etiketler: avukatlarına adli kontrol, Selahattin Demirtaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!