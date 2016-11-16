Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 7 Kasım günü HDP Eş Genel başkanları ile bazı milletvekillerinin tutuklanmalarını protesto etmek için Ulus Mahallesi'nde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruba; polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda HDP'li gözaltına alınmıştı. Aralarında HDP Osmangazi İlçe Başkanı Azat İmal, Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet Kocaman, DBP Nilüfer İlçe Başkanı Seyfettin Havuz ile 9 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Demirtaş'ın avukatı da gözaltına alınmıştı

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını yapan Levent Pişkin ve Cihat Kızılkaya da soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Demirtaş'ın avukatı Pişkin ile birlikte diğer avukat C.K., adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şahısın sorguları sürüyor

Cengiz Gündüz