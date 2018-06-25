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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Selahattin Demirtaş’ın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe 'Erdoğan' dedi

Tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın, nüfusa kayıtlı olduğu Elazığ’ın Palu ilçesinin yüzde 88'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. Demirtaş'a ise yüzde 4,8 oy çıktı.

Selahattin Demirtaşın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe Erdoğan dedi

25 Haziran 2018 10:32

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri oylamasında 411 bin 19 seçmenin bulunduğu Elazığ’da 355 bin kişi sandık başına gitti. İl genelinde geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 70'lik bir destek çıktı. İkinci sırada ise yüzde 15'le CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yer aldı. Demirtaş'a ise il genelinde yüzde 6,4 oranında oy çıktı. 

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın nüfusa kayıtlı olduğu Palu ilçesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 88 oranında oy çıktı. Demirtaş'a ise nüfusa kayıtlı olduğu ilçede yüzde 4,8 oranında oy verildi. Palu, Elazığ'da aynı zamanda Erdoğan'a en çok oy veren ilçe oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren 16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylamasında da Palu ilçesindeki seçmenlerin yüzde 92.13'ü 'evet' oyu vermişti.  

Halil İbrahim Varlı
 

 

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