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Selam Tevhid Kumpas davasında ara karar verildi

FETÖ'nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu yönündeki iddialara ilişkin görülen davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Selam Tevhid Kumpas davasında ara karar verildi

02 Kasım 2017 13:52

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurması ile ilgili eski hakim ve savcıların yargılanmasına Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde devam edildi. 54 sanıklı davada yargılanan eski hakim ve savcılar, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı almakla suçlanıyor. Duruşmada savunma yapan sanıklar ise iddianamede yer alan suçları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Sanık savunmalarının ve avukat beyanlarının ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava 26 Aralık tarihine ertelendi. 

Yağmur Yıldız

Etiketler: fetö, Selam Tevhid Kumpas davası

 

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