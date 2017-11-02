Selam Tevhid Kumpas davasında ara karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurması ile ilgili eski hakim ve savcıların yargılanmasına Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde devam edildi. 54 sanıklı davada yargılanan eski hakim ve savcılar, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı almakla suçlanıyor. Duruşmada savunma yapan sanıklar ise iddianamede yer alan suçları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Sanık savunmalarının ve avukat beyanlarının ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava 26 Aralık tarihine ertelendi.

Yağmur Yıldız