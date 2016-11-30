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Selami Şahin ameliyat oldu

Ünlü müzisyen, besteci ve söz yazarı Selami Şahin, kaldırıldığı hastanede prostat ameliyatı geçirdi.

Selami Şahin ameliyat oldu

30 Kasım 2016 18:54

Hastaneye kaldırılan Selami Şahin'in, prostat ameliyatı geçirdiği öğrenildi.Sağlık durumu iyi olan 68 yaşındaki sanatçı, müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR

Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 tarihinde Yayladağı, Hatay‘da Yoncakaya köyünde doğmuştur. Üç’ü kız üç’ü erkek; altı kardeşten dördüncüsüdür. Annesi Mısır’lı ev hanımı, babası ise inşaat ustasıydı. Maddi olanaksızlıktan dolayı tüm kardeşleri ve kendisi ilkokuldan sonra okuyamamıştır. 14 yaşındayken 1962 yılından itibaren sırasıyla Antakya’da, Adana‘da ve Ankara‘da çeşitli yerlerde çalıştı. 1963 yılında İstanbul‘a geldi. İstanbul’da çeşitli yerlerde çalıştı.

1964 yılında Eminönü’deki Doğubank iş hanında Plakçıda çalışmaya başladı. Hiç bir müzik hocasından ders almadan, kitapların yardımı ile kendi kendine notayı öğrendi. İçindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır‘la bir araya getirdi.

1966 yılında, sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim” adlı ilk plağını yaptı.

1967-1968 yıllarında şarkılara beste yapmaya başladı. 1968 yılında “Sabır Taşı” adlı 45’liği ile üne kavuştu. Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 1975 yılında 4. Altın Kelebek – Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu.

D besteleri Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

300’ün üzerinde bestesi olan Selami Şahin, bugüne kadar 15 adet 45’lik plak, 8 adet 33’lük plak (LP), 10 adet ise Kaset ve CD albüm yaptı.

Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir.

Şarkıları, çoğu dizi ve filmde de kullanılan Selami Şahin, birçok filmde de rol almıştır.

Bir kere evlenip boşandı. Selami Şahin, 1985 yılında Didem hanım (d.1970) ile ikinci evliliğini yaptı. Lider, İrem, Emirhan adlarında üç çocuğu vardır.

2012 yılında Akbank’ın reklam filmi için sözü ve bestesi yine kendisine ait olan “Sensiz Olmuyor” isimli şarkısını seslendirmiştir.

Selami Şahin’in önemli ve meşhur olmuş şarkılarından bazıları: “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim ve Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

1980 yılında “Bağrımda ki Ateş” isimli filmde Sevda Karaca, Yalçın Gülhan ve Yusuf Sezgin ile birlikte oynadı.

Etiketler: selami şahin


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