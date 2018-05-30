Selami Şahin'den Emre Kaya'ya övgü dolu sözler

Akmerkez'de basın mensuplarından gelen Selami Şahin, "Sizce yeni nesil sanatçılardan kimi iyi buluyorsunuz" sorusuna Emre Kaya cevabı vererek sanatçı için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü sanatçı, "Emre Kaya'nın muazzam bir sesi var, çok iyi yorumcu. Daha 17 yaşındaydı kimse bilmez onun ilk albümünü ben yaptım" dedi.

"Kendisi de bilir bir gün çok iyi yerlere geleceğini biliyordum" diyen Selami Şahin, "Taş taş üstüne koyuyor, başarılı işlere imza atıyor. Geldiği seviyeyi görünce onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.