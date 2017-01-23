Emekli öğretmen Ali Özdemir, mesai dışında arta kalan zamanlarda çocuklarına daha iyi bir hayat sunmak için taksicilik yaptı. Taksici olmak isteyen kızı Tezcan Özdemir de (51) babasıyla birlikte sık sık taksi durağına gitti. Özdemir babası gibi taksici olan Ahmet Çakmak ile evlendi. Kendi de bir fabrikada işe girince babası gibi zaman bulup çok sevdiği taksiciliği yapamadı. Bu arada çiftin iki erkek çocuğu oldu. Bir süre sonra emekli olan Özdemir, 3 yıldır çok sevdiği taksicilik mesleğini yapıyor. İki oğlu da kendisi gibi aynı mesleği yapıyor.

"Zor olduğu kadar zevkli bir meslek"

Tezcan Özdemir, taksicilik için herkesin zor meslek dediğini ancak zor olduğu kadar da zevkli bir iş olduğunu belirterek, "Taksicilik mesleğinde üçüncü yılıma girdim. Çok eskiye dayanan bir taksicilik mazimiz var babamdan eşime sonra bana ve benden de çocuklarıma derken 3-4 nesildir bu taksicilik devam ediyor. Bu mesleği babam ve eski eşim yapıyordu sonra bende de biraz merak ve heves oldu, emekli de olduktan sonra 'evde oturmak bana göre değil durmak yok yola devam' dedim" dedi.

"Kapıyı açan müşteri 'selam abi' diyor"

Bir kadın olarak şimdiye kadar önemli bir zorlukla karşılaşmadığını ancak bazı olumsuzluklarla da karşılaştığını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Her işin kendine göre zorlukları var. Gelen müşteriler kapıyı açar açmaz 'selamünaleyküm abi' diye biniyor arkasından da 'pardon abla' diyorlar. Yılbaşı gecesi ben bunu çok yaşadım ve müşterilerime bayağı bir sürpriz oldum. Gelen müşteri şaşırıp 'abla sen nereden çıktın' diye soruyor ben de 'sürpriz yumurtadan' diyorum."

"'Ben size güvenmiyorum' diyen olmadı"

Bir kadın olarak gece-gündüz çalıştığını anlatan Özdemir, "Bugüne kadar bayan olduğumu görüp 'ben size güvenmiyorum' diyen olmadı. Tam aksine 'abla seninle yolculuk yapmak ne kadar güzel ve rahat' diyen müşterilerim oldu. Çalışma saatlerini ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Biz, 7/24 trafikteyiz, gündüz de iş oluyor ama geceleri insanlar eğlence merkezlerine gittiği için 02.00'ye kadar çalıştığımız oluyor" diye konuştu.

Yetkililerden de bir isteği olduğunu ifade eden Özdemir, "Bize verilen bekleme yerlerinde yazın sıcağında pişiyoruz kışın soğuğunda donuyoruz, bize bekleme yerlerinde küçük bir sandalye atacağımız yer iznini verin bu bekleme yeri olan bütün arkadaşlara da şart" şeklinde konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya