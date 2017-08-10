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Selçuk İnan, antrenmana katılmadı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan antrenmana katılmadı.

Selçuk İnan, antrenmana katılmadı

10 Ağustos 2017 21:54

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yediye üç dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmanın daha sonraki bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durdu. Daha sonra ise 10’a 10 topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. İnterval koşuyu takiben ise son bölümde 11’e 11 çift kale maç yapıldı.

Öte yandan sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan, günü tedaviyle geçirirken, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin, kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdü. İki oyuncu dışındaki tüm oyuncular, antrenmanda takım çalışmasına katıldı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: galatasaray, Selçuk İnan


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