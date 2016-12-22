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Selçuk İnan: Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, “Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Selçuk İnan: Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı

22 Aralık 2016 22:37

Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, “Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler. Federasyonumuzla, biz futbolcular hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik” açıklamalarında bulundu. 

Doğan Gündoğdu


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