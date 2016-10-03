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Selçuk İnan efsanelerin izinde

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Selçuk İnan, son olarak Antalyaspor’a attığı frikik golüyle Galatasaray kariyerindeki 11. frikik golünü atmayı başardı.

Selçuk İnan efsanelerin izinde

03 Ekim 2016 11:53

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasında, 1-0 geriye düştükten sonra Selçuk İnan’ın frikikten attığı golle maça geri dönen sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Selçuk İnan, maçın 67. dakikasında attığı bu golle 11. frikik golünü kariyerine eklemiş oldu.

Prekazi’nin 17, Hagi’nin 16 golü var
Galatasaray kariyerlerinde 17 frikik golü atan Cevad Prekazi ile 16 gol atan George Hagi’ye, Antalyaspor’un kalesine attığı frikik golüyle bir adım daha yaklaşan Selçuk İnan, Galatasaray efsanelerinin peşinden gidiyor. 2006 yılında Galatasaray’ın Kolombiyalı kalecisi Faryd Mondragon’a ilk frikik golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçen Selçuk İnan, Galatasaray’da serbest vuruştan ilk golünü de eski takımı Trabzonspor’a karşı kaydetti. 2011-2012 sezonunda beş duran topu ağlarla buluşturan başarılı futbolcu, Avni Aker Stadı’nda rakip kaleci Tolga Zengin’i mağlup etti. Selçuk İnan, Türk Telekom Arena’da hesabını Manisaspor’a karşı kaydettiği frikik golüyle açtı. Cevad Prekazi’nin de tribünlerden takip ettiği o karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında ters açıdan sonuca ulaşan Selçuk, sezon sonunda ortaya çıkan Süper Final’deki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında birer kez daha serbest vuruşta istediğini almıştı.

221 MAÇTA 51 GOL, 56 ASİST
2012-2013 sezonunda bir önceki sezonda solundan gole ulaştığı Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’i bu kez sağ tarafına doğru hareketsiz bırakan Selçuk İnan, şampiyonluğun geldiği Sivasspor maçında da frikikten gol atmayı başardı. Kaptan, 2013-2014 sezonunda Avni Aker Stadı’ndaki geleneği bozmazken, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa kadar uzanan yolda Eskişehirspor ağlarına bir frikik golü gönderen Selçuk İnan, 2015-2016 sezonunda ise Süper Lig’deki Eskişehirspor karşılaşmasında 10. örneğini taraftarla paylaştı. Kaptan, 221. resmi maçını geride bırakırken toplamda 51 gole ulaştı ve bu maçlarda 56 kez de gol pası verdi. 

Etiketler: Selçuk İnan


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