Süper Lig'in 12. haftasında TT Arena’da Bursaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da hazırlıkları sürüyor. Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana sarı-kırmızılılar, düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren Galatasaraylı futbolcular, basına kapalı bölümde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını yaptı. Antrenmana Tolga, Carole, Eren ve Sigthorsson katılmadı.

Selçuk İnan ve Ayhan Akman arasındaki buzlar eridi

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde Yarımcı Antrenör Ayhan Akman ile Selçuk İnan tartışmıştı. Selçuk İnan ile Ayhan Akman’ın, bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda aralarındaki buzları erittikleri gözlendi. Antrenman başında sahaya Ayhan Akman’a selam vererek giren Selçuk İnan, hocasının yanına giderek tokalaştı. Yıldız futbolcu, daha sonra Ayhan Akman ile de samimi görüntüler sergiledi. Selçuk daha sonra takım arkadaşlarıyla da tek tek tokalaştı.

"Tolga ve Eren tedbir amaçlı idmanda değil"

Öte yandan Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce antrenman öncesinde takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dönem dönem bazı oyuncuları farklı çalıştırdıklarını belirten İnce, "Belli bir yükleme miktarına geldiği için Tolga Ciğerci tedbir amaçlı antrenmanda olmayacak. Carole cezası nedeniyle oynamayacağı için bugün kuvvet çalışması yapacak. Takımdan ayrı çalışacak. Eren de tedbir amaçlı idmanda olmayacak. Dün idmanda hiçbir sorunu yoktu ama hafif ağrıları olduğu için ona birkaç test yapacağız. Tedbir amaçlı bugün antrenmanda olmayacak ama yarın antrenmanda çalışacak" dedi.

"Sigthorsson'un tedavisinin bir kısmı Barcelona'da sürüyor"

Sakatlığından dolayı sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson'un durumu hakkında da açıklamalarda bulunan İnce, "Kolbeinn için spekülasyonlar yapılıyor. Oyuncu İzlanda Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönmüştü. Menüsküs yırtığı ve ayrıca iç menüsküs kapsülde ödem oluşmuştu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Kapsüldeki ödem giderek azaldı ama bu bölgede takım temposuna çıkmak için yapılan yüklenmede ağrı hissediyor. Daha önce birlikte çalıştığı Norveçli bir kayroprakti uzmanı, İzlanda Milli Takımı kondisyoneri ve bizim bir fizyoterapistimiz var. Sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın desteğiyle bir kısmı burada, bir kısmı da Barcelona'da özel bir klinikte çok geniş bir ekip çalışmasıyla yüzde yüz hale gelmesi için çabamız sürüyor. Amacımız oyuncunun yeterince kuvvetli olup takım temposuna çıktığında ağrı hissetmemesi" şeklinde konuştu.

Kaan Ülker