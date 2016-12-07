Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray Futbol Akademisi’nde forma giyen minik meslektaşları ile bir araya geldi. Yıldız oyuncu, genç meslektaşları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“Çok zorluklarla karşılaştım fakat üstesinden geldim”

Genç meslektaşlarına şanslı olduklarını söyleyen kaptan Selçuk İnan, “Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Çanakkale’ye 1999-2000 sezonunda gitmiştim. Çanakkale o dönem en iyi altyapılardan birine sahipti. Buna rağmen çok zordu. Bir odada altı kişi kaldığımız da oldu. Saha şartları şimdiki gibi değildi. Nerede ya da hangi şartlarda olduğunuz değil sizin ne istediğiniz önemli. Ben hep böyle davrandım. Çok zorluklarla karşılaştım fakat üstesinden geldim” diye konuştu.

“Benim hayalim Galatasaray’da oynamaktı”

Futbola başladığımdan bu yana hep orta saha oynadığını söyleyen Selçuk İnan, “Belki de bu avantaj oldu. Hiç mevki değiştirmedim. Hep kendimi burada geliştirdim. Hedefinizi gerçekleştirmek için hayaller kurmanız gerekiyor. Benim hayalim Türkiye’nin en iyi oyunculardan biri olup büyük takımlarda, özellikle de Galatasaray’da oynamaktı. Büyük hayaller kurup peşinden gittim. Giderken de ne gerekiyorsa yaptım” açıklamalarında bulundu.

“Altyapıda oynamak, profesyonel oynamaktan daha zor”

İlk profesyonel maçına Konyaspor’un sahasında çıktığını söyleyen kaptan Selçuk İnan, “17 yaşındaydım. Çok heyecanlıydım. ‘Artık futbolcu oldum, büyük bir futbolcu da olacağım’ diye ilk adımımı atmıştım. Sizin bulunduğunuz durum daha zor. Altyapıda olmak burada maça çıkmak daha zor. Dişinizi sıkıp kendinizi iyi geliştirmelisiniz. Profesyonel olup ilk maçınıza çıktığınızda çok rahat edeceksiniz. Heyecanlıydım ama çok rahat geçmişti” ifadelerini kullandı.

“Orta saha aynı zamanda oyun kurucudur”

“Bir orta saha oyuncusu aynı zamanda oyun kurucudur” diyen Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir orta saha aynı zamanda oyunu yönlendirendir. Bu yüzden eğer bir orta sahaysanız top kontrolünüzün ve hakimiyetinizin iyi olması gerekiyor. Top gelmeden düşünmeniz gerekiyor çünkü sahanın merkezinde oluyorsunuz. Boş alan bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Çabuk düşünmelisiniz. Çevre kontrolünü geliştirmeli ve koşu kapasitesini arttırmalısınız. Örnek aldığım pek çok oyuncu vardı. Bu isimlerden bir şeyler kapmak çok önemli. Zidane hayranıyım. Çok önemli bir isimdi benim için. Onu izler, yaptıklarını denerdim. Bana ilham verirdi. Hep onu örnek aldım.”

“Kaptan olmak gerçekten zor”

Kaptanlık yapmanın zor olduğuna dikkat çeken deneyimli futbolcu, “Bütün takım arkadaşlarınızdan sorumlusunuz. Bunun dışında bulunduğunuz camianın sorumluluğu da sizin omuzlarınızda oluyor. Davranışlarınıza dikkat etmeli ve herkese saygılı olmanız gerekiyor. Saha içinde arkadaşlarınızla bazı şeyleri paylaşabilmeli gerektiği zaman ise sözünüzü dinletebilmelisiniz. Bunları yapabilmek için de öncelikle takım arkadaşlarınızın saygısını kazanmalısınız” diye konuştu.

“Savunma daha kolay öğrenilecek bir şey”

Önemli olanın yetenek olduğuna vurgu yapan kaptan Selçuk İnan, “Hücum yapabiliyorsan defansı öğrenebilirsin. Hocaların zaten çalıştırıyordur. Onlara sorabilirsin. Defans yapmak kolay. Arkadaşlarına yardım etmelisin. Topu kaybettiğinizde arkadaşların ne kadar koşup mücadele ediyorsa en az sen de o kadar yapmalısın” diyerek genç futbolculara öğütlerde bulundu.

Futbol yaşantısı hakkında da gençlere deneyimlerini aktaran yıldız oyuncu, şunları dile getirdi:

“Antrenmanlarımız sabah oluyor. İki saat önce kahvaltı yapıyorum. Antrenman sonrası ekstra çalışmam gerekiyorsa çalışıyorum. Önemli olan sonrası. Masaj olup yemek yedikten sonra ne olursa olsun 2 saat uyuyorum. Ondan sonra evde kitap okurum, televizyon seyrederim. Varsa maç izlemeyi çok seviyorum. Gece de 12 olmadan uyurum. Bunları yapmazsanız vücudunuz zorlanabilir. Sakatlanabilir ya da istediğiniz performansı sahaya yansıtamazsınız. Çok önemli teknik direktörlerle çalıştım. Bu isimler hem Türkiye’de hem Avrupa’da çok önemli. Psikolojinizi her hocaya göre ayarlamak zorundasınız. Bütün hocaların sizden istedikleri hem mental hem de fiziksel açıdan farklı olabiliyor. Ben hep onların istediklerini yapmaya çalıştım. Bunu yaparken de saygımı korudum.”

“Taraftarlar futbolcuyu etkileyebilir”

“Gençken büyük takımlara karşı oynarken zorlanıyordum” diyen Selçuk, “Taraftarlar futbolcuyu etkileyebilir. Bu nedenle onlara itici güç diyoruz. Belli zaman geçip bu tip maçları çok oynadıktan sonra tecrübeniz artıyor. Kendinizi saha içinde koruyabiliyorsunuz. İlk zamanlar heyecan normal ama artık olmuyor. Kötü oynadığım çok maç vardır. Futbolda böyle şeyler var. Kötü oynadığınız zamanlar olacak. Kendini çok kötü hissettiğiniz zamanlar da gelecek. Fakat bu sizde ben kötü futbolcuyum hep böyle olacak algısı olmasın. Saha içi performansı değişkenlik gösterebiliyor. Kendinizi düşürmeyin. Daha çok çalışın. Bunlar olabilecek şeyler” dedi.