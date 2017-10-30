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Selçuk Öztürk Galatasaray'a transfer oldu

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen milli futbolcu Selçuk Öztürk, Galatasaray U21 futbol takımına transfer oldu.

Selçuk Öztürk Galatasaraya transfer oldu

30 Ekim 2017 10:19

Altınordu'nun alt yapısından yetişerek milli takıma kadar yükselen orta saha oyuncu Selçuk Öztürk, önce Atiker Konyaspor ardından da Galatasaray'a transfer oldu. İki ayağını da çok iyi kullanan ve Altınordu'da oynarken dört büyüklerin dikkatini çeken Selçuk Öztürk, 15 Ekim günü Galatasaray U21 takımi ile sözleşme imzaladı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi doğumlu olan Öztürk, zaman zaman Galatasaray as takımıyla da antremanlara çıkıyor. Henüz 19 yaşında olan ve orta saha da görev alan Öztürk'ün en büyük hayali Galatasaray A takımında ilk 11 de görev alıp A Milli takıma da seçilmek. Selçuk, "Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bunun için sürekli çalışıyorum" dedi. 

Etiketler: galatasaray, Selçuk Öztürk

 

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