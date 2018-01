Selçuk Şahin: 'İkinci yarıda rakipler bize karşı daha farklı oynayacaktır'

Antalya kampında İHA’ya konuşan Göztepe’nin tecrübeli oyuncusu Selçuk Şahin, ilk yarıyı değerlendirip ikinci yarı hedeflerini anlattı. Sezon başında yeni bir takım kurulduğunu söyleyen başarılı futbolcu, “İnsanların kafasında soru işaretleri vardı ama bana göre doğru yapılanmayla iyi bir takım kuruldu ve iyi bir ilk yarı getirdik. 30 puan topladık ve üst sıralardaydık. Sezon başında insanların kafasındaki düşünce ligde kalmanın yeterli olduğu yönündeydi. Göztepe çok büyük bir camia. Taraftarıyla, oyuncu grubuyla, çok vizyonlu başkanıyla çok büyük bir camia ve başka hedefler peşinde koşabilecek bir kulüp. İlk senede bu zor tabi. Ama iyi geçirdik ilk yarıyı. 30 puan oldukça iyi. İkinci yarı aynı şekilde devam ederek bir o kadar daha puan toplarsak başka bir hedefin peşinde koşabiliriz. Ama biz maç maç bakarak gitmek istiyoruz. İkinci yarı belki daha zorlu geçecek. Önemli bir takım olduğumuz için bize karşı başka önlemlerle takımlar sahaya çıkabilir. Ligde iyi takımlardan birisi pozisyonundayız. İnşallah ilk yarı performansımız devam eder ve yukarıları zorlayan bir takım olarak devam eder Göztepe” diye konuştu.

“Sabri’nin emeği çok büyük”

Takım arkadaşı olan Sabri Sarıoğlu’nun çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Selçuk Şahin, “Sabri Türkiye için önemli bir oyuncu ve büyük bir tecrübeye sahip. Türkiye’nin en önemli sağ beklerinden birisi. Galatasaray’a yıllarca hizmet etti. Bize de çok katkısı oldu. Sezon başında çok formdaydı. Sonra sakatlıkları oldu ama takım adına çok önemli bir isim Sabri. O da, ben de yıllardır yaşadığımız tecrübeleri takım arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Zaten yabancı anlamında da ligi bilen kaliteli isimler kadroya katıldı. Bu da sahaya yansıdı ve önemli bir başarıyla 30 puan topladık. Bunda Sabri’nin de diğer oyuncuların da emeği çok büyük. Yaş itibariyle olgun isimler olduğumuz için takıma konuşma anlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdilik iyi gidiyor. Sabri’yle bu zamana kadar mutlaka aramızda rekabet vardı ancak milli takımda da arkadaştık ve şimdi aynı takım için mücadele ediyoruz, bundan da mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Tamer Tuna inşallah çok önemli yerlere gelir”

Teknik Direktör Tamer Tuna’nın çok istekli, azimli ve çalışkan bir isim olduğunu dile getiren Selçuk Şahin, “Teknik direktör olarak ilk deneyimi ama son 2 sezonda Şenol Hoca’nın yanında önemli deneyim kazandı bence. Şampiyon olmuş bir takımdan geldi. İlk deneyimi olmasına rağmen azmi ve hırsı, oyuncu grubunun da ona verdiği cevap olumlu oldu. Futbolun içinden yeni çıkmış bir isim olması da bizim için artı bir durum. Hemen hemen aynı dili konuşuyorsunuz. Oyuncunun hangi dönemde ne istediğini çok iyi biliyor. Karşılıklı diyaloglarla birçok şeyi çözebiliyorsunuz. Türkiye’nin önemli teknik direktörlerinden birisi olabilir. İnşallah kendisini geliştirir ve ülke adına çok önemli bir isim olur” dedi.

“Fenerbahçe maçı, benim için duyguların yoğun olacağı bir karşılaşma olacaktır”

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Göztepe’nin Fenerbahçe deplasmanına gideceği hatırlatılan Selçuk Şahin, “Biz yıllarca Kadıköy’ü evimiz olarak gördük ve çok karşılaşmaya çıktık. 12 senem geçti. Benim için çok önemli Fenerbahçe. Daha önce Gençlerbirliği formasıyla Kadıköy’e gittik. O dönemde çalkantılı dönemler yaşadıkları için tribünler boştu. Ben oynadığım dönemde çok alışkın değildim boş tribünlere. Gençlerbirliği’ndeyken boş tribünler önüne çıktım. Yine de ne olursa olsun Kadıköy’e çıkmak kendi adıma değişik duygular içerecektir mutlaka. Ama şu anda başka bir takım için mücadele ediyorum. Bu formanın değerini de iyi bildiğim için elimden geleni yapacağım. Hocam da görev verirse puan ya da puanlar alarak dönmek isteriz Kadıköy’den. Bizi zor bir maç bekliyor. Benim adıma duyguların yoğun olacağı bir karşılaşma olacaktır. Ama ben sahada Göztepe adına elimden geleni ortaya koymak zorundayım, öyle de olacak” açıklamasını yaptı.

“Teknik direktörlük lisansı alacağım ama henüz tam karar vermedim”

İzmir’in çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Selçuk Şahin, “İstanbul belki de dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama İzmir’i yeni yeni tanımaya başladım. Tatil dönemlerinde geldiğim bir yerdi ama yaşamaya başlayınca farklı yönlerini de görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şehir İzmir. Biraz beni çekmeye başladı. Bütün çevrem İstanbul’da olduğu için, futbolu bıraktıktan sonra İstanbul’da da yaşayabilirim ama İzmir de olabilir. Denizi çok seven bir insan olduğum için İzmir’de de yaşayabilirim” dedi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtlayan Şahin, “Yıllarca futbol oynadık ve bu işin her zaman içindeyiz. Bir anda çekip bırakmak zor olur. Bu yüzden hocalık anlamında net bir karar vermiş değilim ama lisansını almak istiyorum. Her hafta bir heyecan ve adrenalin yaşıyoruz. Bu heyecanı özlersem, hocalık yapmak isterim. Şu anda öyle bir düşüncem yok. Çok stresli bir iş gibi geliyor bana. Ama kurslarını alarak lisansını almak istiyorum. Dediğim gibi, futboldan sonrası için henüz karar vermedim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu