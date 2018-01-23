Selçuklular döneminden kalma hamam çürümeye terk edildi

İlçede, Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor. Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekânı haline geldi. Birçok bölmesi olan hamamın birin kim veya kimler tarafından konulduğu bilinmeyen kanepe görenleri hayrete düşürüyor. Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu. Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor. Belediye; 'Benim gücüm yok alamam' diyor Kaymakamlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Şuan hamamın durumu harabe durumda. Madde bağımlıların mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak."

Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.

Dursun Murat Aydın

