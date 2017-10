Selçukspor sahasında mağlup!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Cemal Bingül xx, Baran Eraslan xx

Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar xx, Sertan Yiğenoğlu xx, Mücahit Can Akçay x, Onurcan Güler x (' Görkem Dalmaz dk. 80 ?), İbrahim Ak x (Gökhan Öztürk dk. 66 x ), Ayberk Altan xx, Alpay Cin xx, Ali Yaşar x, Arif Demir x, Ahmet Önay x (İbrahim Serdar Aydın dk. 70 x), Alpay Koldaş x

Boluspor: Sabri Can xx, Göksu Alhas xx, Alim Öztürk xxx, Mamadu Diarra xx, Özgür İleri xx, Dos Santos x ( Kutay Aydın dk. 65 x) Hakan Özkan x (Cengizhan Şarlı dk. 34 x), Burak Aslan xx, Furkan Demir xxx, Cengiz Umut Meraş xx, Mustafa Durak xx (İshak Çakmak dk. 73 x)

Gol: Furkan Demir (dk. 41)(Boluspor)

Kırmızı kart: Sabri Can (dk. 30) (Boluspor)

Sarı kartlar: Göksu Alhas, Burak Aslan, Cengiz Meraş (Boluspor), Alpay Cin, Arif Demir, Ayberk Altan, Görkem Dalmaz, Gökhan Öztürk (Konya Anadolu Selçukspor)