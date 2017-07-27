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Selçuk'ta kaza: 1 ölü 1 yaralı

Selçuk Pamucak sahilinde meydana gelen feci kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Selçukta kaza: 1 ölü 1 yaralı

27 Temmuz 2017 08:06

Alınan bilgiye göre Selçuk yönünden gelen İbrahim Bayar'ın kullandığı 06 VPG 41 plakalı araç, Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pamucak Sahil girişinde duran önce Doğan Akarsu'ya (30), sonra da Talip Pusa'ya çarptı. Çarpmanın hızıyla yaklaşık 100 metre Pamucak Denizine doğru uçan araç sahile 50 metre mesafede kuma saplanarak durabildi. Kazada ağır yaralanan Doğan Akarsu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ayağından yaralanan Talip Pusa ise Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Doğan Akarsu ve sürücü İbrahim Bayar'ın Pamucak Sahilindeki bir büfede aynı işyerinde çalıştıkları öğrenildi.
Öte yandan sürücü İbrahim Bayar ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. 

Nilüfer Öztürk Silay 


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