Selden kurtarılan asker o anları anlattı

Saray ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonucu Ergene Çayı'nın kolu Galata Deresi taştı. Pazarcık Mahallesi Kiremithane yolu üzerindeki köprüde ve bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden içinde 4’ü asker 2’si polis bir de sivil vatandaşın bulunduğu zırhlı askeri araç, sel sularına kapıldı. Araçta bulunan ve sele kapılan 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaştan 6'sı jandarma, polis ve askeri görevlilerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kimliği henüz açıklanmayan bir asker ise suya düşerek gözden kayboldu. Saray Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişinin tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananları anlattı

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Bakım Astsubayı Veysel Karamehmet hastanede yaşananları şöyle anlattı:

"Köprüye kadar polislerle gittik. Daha sonra çıkarken bize kurtarmaya gideceksiniz dedi komutanlarımız. Biz bindik gittik, ondan sonra polisler geldi. Ben bölgeye hakim değilim daha yeni geldim 2 ay oldu geleli. Arkadaşım da zaten hiç gitmemiş kurtarmaya. Biz orada köprü olduğunu zaten bilmiyorduk bilseydim ben o aracı oraya sokturmazdım. Daha sonra 200 metre geçtikten sonra hızlı bir şekilde savrulmaya başladık ön taraf batmaya başladı. Araçta bir pompa var suyu tahliye ediliyor, o pompa yetmemeye başladı. Daha sonra biz üst kapakları açmıştık Allah’tan arkadaki ağaca çarpar çarpmaz herkes atladı. Atlar atlamaz araç suya gömüldü. 7 kişi araçtan çıktık daha sonra yaklaşık 500-600 metre sürüklendik. Hepimiz tutunduk ama Mehmetçik yüzme bilmediği için, uzman arkadaş peşinden iki kere gitti tutmaya çalıştı ama en sonunda gitti çocuk" ifadelerini kullandı.

Başkan Albayrak, sel bölgesini inceledi

Yaşanan sel felaketinin ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Yani sanıyorum o köprünün üzerini tamamen su alınca oradan karşıya geçmedeki ortalamada zorlandılar ve devrilmişler. Saray tarafı en çok yağmur alan bölgedir. Özellikle yukarılarda 130 kilogram metrekareyi bulmuş. 80 kilogram Çerkezköy tarafında var. Bu bölgelerde metrekareye 50 ve 100 kilogram arasında yağış düştü. Yukarıdan gelen ve metrekareyi 150 kilogram yağış düşen kısım bu taraflara büyük bir sel getiriyor" diye konuştu.

Fatih Kıray - Uğur Arslan



