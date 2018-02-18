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Sele kapılan kayıp 2 askere 15 saattir ulaşılamıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde nöbet değişimi için giden ve taşan dere suyuna kapılarak devrilen askeri zırhlı araçtaki 2 askere 15 saattir ulaşılamıyor.

Sele kapılan kayıp 2 askere 15 saattir ulaşılamıyor

18 Şubat 2018 19:45

Akçakale'de bugün sabah saat 05.00 sıralarında nöbet değişimi için giden ve taşan dere suyunun devirdiği zırhlı araçtaki 4 askerden 2'si kendi çabalarıyla kurtulmuş, olayda kaybolan 2 askeri bulmak için arama çalışmaları başlatılmıştı. Gün içerisinde iş makineleri, sualtı dalgıçları, polis ve AFAD yetkilileri tarafından Koçar Deresi'nde ve çevresinde yürütülen arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor. Tüm çalışmalara rağmen kayıp 2 askere henüz ulaşılamadı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 

Mehmet Dikeç

 

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