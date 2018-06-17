Diğer
Kategoriler

Sele kapılan Rüzgar’ı 60 kişilik ekip arıyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’i arama çalışmaları, 60 kişilik bir ekiple devam ediyor.

Sele kapılan Rüzgarı 60 kişilik ekip arıyor

17 Haziran 2018 15:19

Dün saat 17.00 sıralarında Selendi Kent Meydanı’nda annesi Dudu Özdemir ile birlikte otururken yağmurun başlamasıyla evlerine doğru yola çıkan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, yağmurla birlikte taşan dereyi izlediği sırada istinat duvarının yıkılmasıyla sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından arama çalışmalarına başlanan minik Rüzgar’dan hala bir ize rastlanmadı. Minik Rüzgar’ı arama çalışmalarında yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik aranırken çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Selendi Çayı’nda AFAD ve UMKE, Manisa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalara, bugün İzmir Su Altı dalgıç polisleri, Jandarma ve vatandaşlar ve iş makineleri de katıldı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabahın ilk ışıklarıyla yaklaşık 60 kişilik AFAD, UMKE, Kızılay, dalgıç polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Selendi, Kula, Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ev arama köpekleri ile polislerin de katılımlarıyla daha da genişletilerek tüm hızıyla devam ediyor.

Selendi Çayı üzerinde geniş kapsamlı olarak didik didik aranan Rüzgar Kemal Özdemir’in ailesi de çocuklarının bulunmasını için dua ediyor.
 

 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç