Sele kapılan Rüzgar’ı 60 kişilik ekip arıyor

Dün saat 17.00 sıralarında Selendi Kent Meydanı’nda annesi Dudu Özdemir ile birlikte otururken yağmurun başlamasıyla evlerine doğru yola çıkan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, yağmurla birlikte taşan dereyi izlediği sırada istinat duvarının yıkılmasıyla sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından arama çalışmalarına başlanan minik Rüzgar’dan hala bir ize rastlanmadı. Minik Rüzgar’ı arama çalışmalarında yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik aranırken çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Selendi Çayı’nda AFAD ve UMKE, Manisa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalara, bugün İzmir Su Altı dalgıç polisleri, Jandarma ve vatandaşlar ve iş makineleri de katıldı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabahın ilk ışıklarıyla yaklaşık 60 kişilik AFAD, UMKE, Kızılay, dalgıç polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Selendi, Kula, Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ev arama köpekleri ile polislerin de katılımlarıyla daha da genişletilerek tüm hızıyla devam ediyor.

Selendi Çayı üzerinde geniş kapsamlı olarak didik didik aranan Rüzgar Kemal Özdemir’in ailesi de çocuklarının bulunmasını için dua ediyor.

